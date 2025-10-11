Trường Đại học Vinh tiếp nhận nam sinh 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng

Em Lang Đức Bằng (thứ 3 từ trái sang) là 1 trong 75 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương. Ảnh: NVCC

Chiều 10/10, PGS.TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Trường vừa có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, nguyên là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An.

Trước đó, em Lang Đức Bằng đạt tổng 29 điểm khối C tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó Ngữ văn 9,25 điểm; Lịch sử 9,75 điểm và Địa lí 10 điểm.

Em Lang Đức Bằng và mẹ trong ngày nhập học tại Học viện Biên phòng. Ảnh: NVCC

Với kết quả này, Lang Đức Bằng đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng và nằm trong tốp 10 thí sinh đạt điểm đầu vào cao nhất. Tuy nhiên, sau khi nhập học thời gian ngắn, em tham gia phúc tra sức khỏe và phát hiện bị viêm gan B. Dù đã tích cực điều trị nhưng bệnh tình không khỏi hẳn. Vì vậy, em bị trả về địa phương ngày 27/9 do không đủ điều kiện sức khỏe học tập.

Sau khi trở về địa phương, em có nguyện vọng được tiếp tục theo học nguyện vọng 2 đã đăng ký vào ngành sư phạm Lịch sử, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh. Tuy nhiên, thời điểm này, Trường ĐH Vinh đã hoàn thành tuyển sinh các khoa sư phạm.

Về phía Học viện Biên phòng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được học tập theo nguyện vọng và hỗ trợ quyền lợi cho thí sinh, trường cũng đã có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh đề nghị trường xem xét, tạo điều kiện để thí sinh Lương Đức Bằng được xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký vào trường.

Với nguyện vọng được nối ước mơ đại học, em Lang Đức Bằng cũng đã có thư trình bày gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh, và hứa sẽ quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện để sau này cống hiến cho xã hội và trở thành một thầy giáo giỏi, tận tâm với nghề, hết sức đem con chữ về với con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước nguyện vọng của nam sinh người dân tộc Thái, Trường Đại học Vinh đã có quyết định tiếp nhận em vào học tại khoa Sư phạm Lịch sử.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn