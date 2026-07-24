Nghệ An đẩy mạnh hợp tác chiến lược với UNESCO và các đối tác Nhật Bản hướng tới phát triển xanh, bền vững

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa tỉnh Nghệ An với UNESCO và Nhật Bản về bảo tồn di sản, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chào mừng

Bày tỏ niềm vui khi được đón Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng các thành viên Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin đến đoàn công tác một số điểm sáng về phát triển kinh tế và thu hút FDI của tỉnh.

Đánh giá cao hỗ trợ của UNESCO đối với Nghệ An thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất một số nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, trong phát triển Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp, dược liệu và lâm sản ngoài gỗ gắn với bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, đề nghị UNESCO hỗ trợ kỹ thuật trong việc nghiên cứu, đánh giá và lập hồ sơ công nhận các di sản văn hóa, thiên nhiên tiêu biểu theo tiêu chí quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Nghệ An ra thế giới.

Khẳng định Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện và tin cậy, Chủ tịch UBND tỉnh điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật, như Dự án Khôi phục hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Nhật Bản cũng là thị trường tiếp nhận lao động lớn nhất của tỉnh và là thị trường xuất khẩu trọng điểm đối với các sản phẩm chủ lực. Hướng tới giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Nghệ An đề xuất Ngài Đại sứ và các cơ quan Nhật Bản hỗ trợ một số nội dung chiến lược, như hỗ trợ dự án hợp tác kỹ thuật phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo mô hình "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”; sớm hỗ trợ triển khai dự án thủy lợi Nam Nghệ An nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, đề nghị các cơ quan Nhật Bản kết nối các tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực điện tử, bán dẫn, AI, năng lượng xanh, logistics... Hỗ trợ Nghệ An trong đào tạo nhân lực và chuyển giao quản trị; tiếp tục hỗ trợ lao động Nghệ An sang làm việc tại Nhật Bản và phát triển các chương trình hỗ trợ lao động sau khi về nước.

Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế hoạt động hiệu quả và lâu dài tại địa phương. Tỉnh tin tưởng rằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với UNESCO và Nhật Bản, sự hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác sẽ tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã dành sự đón tiếp nồng hậu đối với đoàn công tác UNESCO và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, UNESCO đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nghệ An, UNESCO và Nhật Bản, đồng thời tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển trong thời gian tới. Minh chứng là sáng cùng ngày, UNESCO đã phối hợp với tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo khởi động dự án hợp tác giữa UNESCO và tỉnh.

UNESCO kỳ vọng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai dự án đạt hiệu quả, mang lại kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của cộng đồng tại Việt Nam, đặc biệt là Nghệ An trong bối cảnh địa phương chịu nhiều tác động của thiên tai, nhất là các cơn bão lớn trong năm 2025.

Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cảm ơn tỉnh Nghệ An và các Sở, ngành đã tích cực phối hợp trong quá trình chuẩn bị, phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục để dự án có thể được triển khai đúng kế hoạch.

UNESCO cũng nhất trí với đánh giá của lãnh đạo tỉnh về vai trò quan trọng của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An trong bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân. Bên cạnh các hoạt động của dự án, Ngài Jonathan Wallace Baker khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An - khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận từ năm 2007.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Ngoài ra, Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, UNESCO đang triển khai nhiều chương trình về quản lý, bảo tồn tài nguyên nước và phát triển bền vững các hệ thống sông, hồ. Nhật Bản là một trong những đối tác tích cực tham gia các chương trình của UNESCO về quản lý rủi ro thiên tai và quản lý tổng hợp tài nguyên nước. UNESCO bày tỏ mong muốn phối hợp với Nghệ An trong các lĩnh vực này.

Đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Nghệ An, lãnh đạo UNESCO cho biết đây cũng là một trong những lĩnh vực ưu tiên đang được tổ chức phối hợp triển khai với Bộ Khoa học và Công nghệ. UNESCO đã có nhiều chương trình hợp tác với các địa phương và mong muốn mở rộng các hoạt động này tại Nghệ An, đồng thời kỳ vọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác ba bên giữa UNESCO, tỉnh Nghệ An và Chính phủ Nhật Bản.

Trong lĩnh vực văn hóa, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa được quốc tế ghi nhận và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Nghệ An trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. UNESCO cũng đánh giá Nghệ An có nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có việc bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh năm 2014. UNESCO sẵn sàng mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi với các cơ quan liên quan, hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với các ưu tiên của tỉnh, đồng thời khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ trong công tác gìn giữ và phát huy di sản.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành đã dành thời gian tiếp đón đoàn một cách trọng thị.

Đại sứ cho biết, sáng cùng ngày, ông đã tham dự hội thảo khởi động chính thức dự án hợp tác giữa UNESCO, Chính phủ Nhật Bản và tỉnh Nghệ An. Dự án hướng tới nâng cao năng lực của địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tập trung cải thiện hệ thống cảnh báo sớm đối với lũ quét, sạt lở đất, đồng thời tăng cường năng lực ứng phó trong trường học và hệ thống giáo dục tại các khu vực có nguy cơ cao. Theo Đại sứ, đây là một trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên của Nhật Bản với Việt Nam.

Trước những chia sẻ, đề xuất của tỉnh, Ngài Ito Naoki khẳng định sẵn sàng tiếp tục trao đổi nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, đồng thời mong muốn phối hợp tổ chức hiệu quả các diễn đàn kinh tế để tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Đề cập đến thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Ngài Ito Naoki đánh giá Nghệ An có lợi thế lớn về nguồn lao động, đặc biệt là lực lượng lao động đã có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp sản xuất. Việc kết nối, cung cấp thông tin về lực lượng lao động sau khi hoàn thành hợp đồng tại Nhật Bản sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản và FDI đang đầu tư tại Nghệ An. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ của Nghệ An đã và đang làm việc tại Nhật Bản.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Đối với các dự án hợp tác phát triển chính thức (ODA) thông qua JICA, Ngài Ito Naoki đánh giá cao hệ thống thủy lợi, tưới tiêu đã hoàn thành tại Nghệ An và kỳ vọng công trình sẽ được vận hành hiệu quả.

Về hợp tác phát triển nguồn nhân lực, Ngài Ito Naoki cho biết, các tình nguyện viên JICA đang hỗ trợ huyện Con Cuông (cũ) trong lĩnh vực phát triển du lịch; đồng thời mong muốn Nghệ An có các đề xuất chính thức để mở rộng hoạt động tình nguyện viên JICA sang các lĩnh vực như giáo dục, truyền thông và những lĩnh vực khác nhằm đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Ngài Ito Naoki thông tin những kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nhất là nội dung triển khai chương trình đối tác ngôn ngữ tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, việc hỗ trợ học sinh và giáo viên của nhà trường sang Nhật Bản học tập, trải nghiệm..

Nhân dịp này, đại diện phía Nhật Bản trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam dự kiến tổ chức tại thành phố Huế vào ngày 15/9 tới đây, qua đó tăng cường kết nối hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương và đối tác của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Ngài Ito Naoki cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, ẩm thực.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm Ngài Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn