Trung Kiên tỉnh bơ nói về cú sút ‘đi vào lòng đất’ của ngoại binh SLNA

Carlos Fortes ôm mặt tiếc nuối sau pha bỏ lỡ khó tin

Ở trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 21, V.League 2025/25, SLNA tạo ra sức ép đáng kể. Lê Văn Lương có cơ hội ngon ăn nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Chỉ ít phút sau, Morre tung cú sút căng buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải trổ tài cứu thua. Bước sang hiệp hai, Olaha tiếp tục khiến hàng thủ HAGL chao đảo với cú sút uy lực ở phút 51 nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong thế trận không quá vượt trội, HAGL bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 59. Từ tình huống bóng bật ra, Batista xử lý khéo léo loại bỏ Thanh Đức trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, mang về bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố Núi.

Sau bàn thua, SLNA dâng cao đội hình và liên tục ép sân. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Đỉnh điểm là phút 76, khi Thanh Đức căng ngang thuận lợi để Carlos Fortes băng vào đệm bóng ở cự ly chưa đầy nửa mét. Thế nhưng, thay vì đưa bóng vào lưới trống, ngoại binh SLNA lại sút ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả trên sân.

Có lẽ Carlos Fortes cũng không dám tin anh lại dứt điểm tồi đến thế

Đồng đội của Carlos Fortes cũng nằm vật ra sân vì tiếc nuối

Pha bỏ lỡ ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm sau trận đấu. Nhiều người gọi đây là cú sút “đi vào lòng đất”, bởi cơ hội gần như chắc chắn thành bàn lại bị bỏ qua theo cách khó tin nhất.Chia sẻ sau trận, thủ môn Trần Trung Kiên thừa nhận HAGL đã trải qua 90 phút đầy áp lực: “Đây là một trận đấu quả cảm của HAGL và cũng là chiến thắng có phần may mắn của toàn đội”.

Khi được hỏi về tình huống bỏ lỡ của Carlos Fortes, người gác đền của HAGL tỏ ra khá điềm tĩnh: “Có những lúc khó tin như vậy, nhưng cũng có khi bàn thắng sẽ đến theo cách khác. Mọi tình huống đều có thể xảy ra trong bóng đá và em nghĩ hôm nay HAGL đã may mắn”.

Sau vòng đấu 21, HAGL đã có 22 điểm xếp vị trí thứ 10. Đội bóng phố Núi hơn đội cuối bảng SHB.ĐN 9 điểm. Trong khi SLNA đã có 24 điểm đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn