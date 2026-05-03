Nguyễn Anh Tiệp, trung vệ 20 tuổi đang gây sốt V.League

Trung vệ 20 tuổi - Nguyễn Anh Tiệp đang là phát hiện thú vị của CLB Hà Nội ở V.League 2025/26 - Ảnh: Minh Tuấn

Phát hiện sau giải tập huấn

Nguyễn Anh Tiệp đang nổi lên như một trong những phát hiện thú vị nhất của V.League 2025/26. Ở tuổi 20, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội không chỉ cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự mà còn gây kinh ngạc với hiệu suất ghi bàn đáng nể trong 2 vòng đấu gần đây.

Không nhiều người biết, trung vệ sinh năm 2006 mới chỉ được HLV Harry Kewell đưa lên đội 1 từ giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay. Trước đó, Anh Tiệp là cầu thủ thuộc biên chế của đội trẻ CLB Hà Nội. Tại giải tứ hùng Thái Nguyên 2025, Hà Nội không cử đội 1 tham dự, thay vào đó giao nhiệm vụ cho HLV Nguyễn Xuân Tú tạo điều kiện cho dàn cầu thủ trẻ lứa U21, cùng những gương mặt không có nhiều cơ hội ra sân thời gian qua có dịp cọ xát.

Ở giải đấu này, đội bóng Thủ đô thắng 1, hòa 1 và thua 1, chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, thông qua giải tập huấn tại Thái Nguyên, CLB Hà Nội đã trình làng được một gương mặt trẻ rất triển vọng là Nguyễn Anh Tiệp. Trung vệ sinh năm 2006 được trao cơ hội đá chính ở cả 3 trận. Đáp lại sự tin tưởng của BHL, Anh Tiệp thi đấu đầy chững chạc, ghi điểm bằng bằng lối chơi nhiệt và khả năng đọc tình huống ấn tượng. Nhìn trung vệ 20 tuổi thi đấu trên sân, nhiều người đã liên tưởng tới hình ảnh của đàn anh Đỗ Duy Mạnh ngày mới lên đội 1.

Sau giải đấu tập huấn tại Thái Nguyên, Anh Tiệp đã nhận ngay phần “thưởng” đặc biệt khi được HLV Kewell điền tên vào danh sách đăng ký bổ sung của Hà Nội ở giai đoạn lượt về V.League 2025/26. Và từ đây, cầu thủ 20 tuổi bắt đầu bước ra “ánh sáng”, có hành trình đáng nhớ ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Hiệu suất ghi bàn ngang các tiền đạo hàng đầu

2 trận, ghi 2 bàn, Anh Tiệp đang khiến cả V.League chú ý - Ảnh: Minh Tuấn

Anh Tiệp chính thức có trận ra mắt đội 1 ở cuộc tiếp đón Hà Tĩnh tại vòng 18 V.League 2025/26. Trung vệ 20 tuổi được HLV Kewell tung vào sân ở phút 80 thay thế cho đàn anh Hùng Dũng. Hơn chục phút “hít” thở bầu không khí V.League được xem là “giấc mơ có thật” với cầu thủ trẻ gốc Nghệ An này. Sự tự tin, lối chơi nhiệt huyết và tỉnh táo của Anh Tiệp đã ghi điểm với HLV Kewell. Đây cũng được xem là tiền đề để nhà cầm quân người Australia tự tin mạnh dạn sử dụng anh trong những trận cầu quan trọng tiếp sau đó.

Ở chuyến làm khách trước Ninh Bình, bước ngoặt đến với Anh Tiệp khi đàn anh Duy Mạnh dính chấn thương, buộc HLV Harry Kewell phải tìm kiếm phương án thay thế từ băng ghế dự bị. Niềm tin đặt vào cầu thủ trẻ vừa được đôn lên đội 1 đã mang lại thành quả vượt mong đợi. Anh Tiệp không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn chặn mà còn ghi dấu ấn với pha lập công mang về chiến thắng quan trọng trên sân Ninh Bình.

Mới nhất, Anh Tiệp tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng bằng đầu mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng. Ít người biết, Anh Tiệp từng có thời gian dài thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo trước khi chính thức lùi về đá trung vệ. Nền tảng kỹ thuật tốt từ khi còn chơi ở hàng công giúp anh có tư duy xử lý bóng chững chạc và điềm tĩnh trước các tiền đạo lão luyện tại V.League. Trong màu áo các đội trẻ, Anh Tiệp từng ghi tới 16 bàn thắng sau 86 trận, riêng năm 2024 anh có tới 10 pha lập công. “Anh Tiệp còn trẻ và tương lai phía trước là rộng mở. Hy vọng cậu ấy có cơ hội thể hiện nhiều hơn, trưởng thành hơn. Việc được thi đấu cùng các anh lớn sẽ giúp Tiệp ngày càng tốt hơn”, hậu vệ Xuân Mạnh chia sẻ khi được hỏi về đàn em Anh Tiệp.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn