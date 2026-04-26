Đình Bắc bùng nổ lập hat-trick, CLB CAHN đánh bại SLNA: Thẳng tiến đến ngôi vô địch V-League

Đình Bắc xuất sắc không tưởng

Từng bị chê là "chân gỗ" ở giải V-League, dù thi đấu cực hay ở đội U.23 Việt Nam và đoạt giải đồng vua phá lưới tại giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay, Đình Bắc cuối cùng cũng chứng minh được khả năng ghi bàn của mình bằng một phong độ bùng nổ.

Đình Bắc bùng nổ bàn thắng, anh đã ghi đến 7 bàn chỉ trong 4 trận liên tiếp gần đây cho CLB CAHN. Ảnh: Minh Tú

Trong trận CLB CAHN thắng SLNA tỷ số 4-2 tối 26.4, Đình Bắc đã đóng góp một cú hat-trick hoàn hảo. Tiền đạo 21 tuổi quê Nghệ An này cũng đã ghi bàn liên tiếp trong 4 trận gần đây cho CLB CAHN, với tổng cộng là 7 bàn. Đây là hiệu suất ghi bàn tốt nhất, và chưa có tiền đạo nội cùng cả ngoại binh nào ở V-League mùa 2025 - 2026 hiện nay có thể sánh kịp với Đình Bắc.

Cụ thể, Đình Bắc đã ghi cú đúp trong trận CLB CAHN thắng đội Đà Nẵng tỷ số 5-1, ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 trong trận gặp đội PVF-CAND, ghi bàn ấn định tỷ số thắng 3-0 trước đội CA TP.HCM và ghi tiếp cú hat-trick ở trận thắng đậm đội SLNA.

Phong độ chói sáng của Đình Bắc đã thuyết phục hoàn toàn HLV Mano Polking trao suất đá chính cho anh trên hàng công CLB CAHN cùng đồng đội Lê Văn Đô, người cũng chơi rất xuất sắc gần đây (ghi 2 bàn trong 3 trận trước đó). Trong khi, các ngoại binh Alan, Alves và Vitao (đều người Brazil) chỉ ngồi dự bị.

Ưu thế vượt trội của CLB CAHN cũng được thể hiện ngay từ đầu trận, dưới sự dẫn dắt lối chơi đầy xuất sắc của cầu thủ đội trưởng Quang Hải cùng ngoại binh Stefan Mauk và Cao Pendant Quang Vinh.

Đội bóng thủ đô nhanh chóng áp đảo mọi diễn biến trên sân trước đội SLNA chủ động chơi phòng ngự phản công. Trong đó, Quang Hải và Stefan Mauk chính là những người đã kiến tạo cơ hội cho Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số 1-0 ngay phút 19.

Đình Bắc có hiệu suất ghi bàn tốt nhất hiện nay, chưa có tiền đạo nội cùng cả ngoại binh nào ở V-League mùa 2025 - 2026 có thể sánh Ảnh: Minh Tú

Phút 34, Đình Bắc một lần nữa chói sáng với pha lập công thứ hai trong trận cực kỳ gọn ghẽ để nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN, sau đường kiến tạo tuyệt đẹp của người đàn anh Quang Hải. Sau các bàn thắng này, Đình Bắc đều không ăn mừng để thể hiện sự tôn trọng với CLB SLNA, nơi anh từng thi đấu ở các đội trẻ.

CLB CAHN tiếp đó ở phút 37 một lần nữa gia tăng cách biệt tỷ số lên 3-0 nhờ pha lập công của tiền vệ Phạm Minh Phúc, cụ thể thế trận hoàn toàn lấn lướt của mình.

Mặc dù vậy, trong thế trận áp đảo cùng tỷ số cách biệt, CLB CAHN lại bất ngờ để SLNA rút ngắn cách biệt còn 1-3 ở phút 45 +3 do Olaha ghi bàn từ chấm 11 m. Tất cả là vì sai sót đáng trách của thủ môn Nguyễn Filip khi anh quá chủ quan, phải phạm lỗi với cầu thủ của SLNA trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền.

Sang hiệp 2, HLV Mano Polking đã củng cố lại lối chơi của CLB CAHN chặt chẽ hơn, nhằm tránh xảy ra các sai sót không đáng có. Trong đó, Đình Bắc một lần nữa tỏa sáng ở phút 56 khi tự mình kiếm được quả phạt đền với pha bứt tốc độ mạnh mẽ, buộc hậu vệ đội SLNA phải phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11 m, Đình Bắc dễ dàng đánh bại người đồng đội thủ môn ở đội U.23 Việt Nam, Cao Văn Bình để hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 4-1 cho CLB CAHN.

Olaha ghi cú đúp mang tính an ủi cho CLB. Ảnh: Minh Tú

Ở cuối trận, cầu thủ Olaha ghi bàn thứ hai trong trận ở phút 84 để tiếp tục rút ngắn tỷ số còn 2-4, nhưng chỉ còn mang tính chất an ủi cho đội khách SLNA. Đội CAHN đã nhanh chóng siết lại thế trận để bảo vệ chắc thành quả chiến thắng cách biệt cho mình.

Trận thắng mỹ mãn của CLB CAHN này còn được tiếp sức bởi trận hòa trước đó của đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch V-League, là CLB Thể Công Viettel khi bị đội chủ nhà CLB Đà Nẵng cầm chân với tỷ số hòa 3-3. Kết quả này, giúp CLB CAHN tăng cách biệt ngôi đầu bảng với Thể Công Viettel lên đến 9 điểm (51 so với 42), trong khi mùa giải còn 6 vòng đấu.

Đội quân của HLV Mano Polking vì thế đang thẳng tiến đến ngôi vô địch, thậm chí còn có thể đăng quang trước từ 2 đến 3 vòng đấu, nếu như vẫn duy trì đà bất bại như hiện nay (hiện là 6 trận, gồm 5 thắng, 1 hòa), còn đối thủ thì tiếp tục để mất điểm một cách đáng tiếc như trên.

Tác giả: Giang Lao

Nguồn tin: thanhnien.vn