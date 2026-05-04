HLV Nguyễn Việt Thắng quyết giành 3 điểm ở trận gặp Bắc Ninh

Đồng Nai đang quyết giành 3 điểm trong trận đấu với Bắc Ninh - Ảnh: Anh Khoa

HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ về trận thắng đến 6-0 trước đối thủ ở vòng 17: “Chúng tôi vừa có trận thắng đậm trước Thanh niên TP.HCM, chiến thắng này khiến tôi cảm thấy rất vui và tự hào về các cầu thủ. Tuy nhiên, sau đó tôi đã rút Minh Vương, Tấn Sinh và Thành Lộc ra, dẫu họ còn chơi tốt để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Bắc Ninh ở vòng 18. Sở dĩ thế, vì các cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng, trong lúc cuộc đối đầu với Bắc Ninh được xem là rất quan trọng với Đồng Nai trong việc đua tranh ngôi vô địch”.



Bắc Ninh đang là đối thủ đua tranh trực tiếp với Đồng Nai ở ngôi vô địch giải hạng Nhất và chiếc vé thăng hạng trực tiếp V.League vào cuối mùa, nên đây được xem là trận chung kết sớm của mùa giải. Hiện Đồng Nai đang hơn Bắc Ninh 6 điểm, nên chỉ cần có điểm trong cuộc so kè này, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ đi thẳng đến chức vô địch, dẫu giải vẫn còn đến 4 vòng nữa mới kết thúc.

Niềm vui của HLV Nguyễn Việt Thắng sau chiến thắng của đội nhà - Ảnh: Anh Khoa

Nói về điều này, HLV Việt Thắng cho biết: “Chẳng có chức vô địch nào đơn giản và dễ dàng, các cầu thủ của tôi thừa hiểu điều đó và họ đang rất quyết tâm cho mục tiêu của mình. Người ta thường bảo CLB Bắc Ninh may mắn khi thường ăn bàn ở những phút chót, nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi đây là một đội bóng tốt và có thực lực. Bạn có thể may 1 lần, 2 lần, nhưng họ có đến 7 trận đấu để lật thế cờ vào giờ chót thì đấy là năng lực. Bắc Ninh có sự kiên trì, không bỏ cuộc và có những cầu thủ để giải quyết trận đấu, đấy chính là năng lực của họ”.

Cần nhớ, Bắc Ninh từng cầm chân Đồng Nai với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà Đồng Xoài, nên đó là điều thầy trò Việt Thắng cần hết sức lưu tâm trong chuyến làm khách trên sân đối thủ. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng khá tự tin: "Bản thân tôi luôn muốn hướng tới chiến thắng, dẫu đá sân nhà hay sân khách. Với những gì CLB Đồng Nai đang có từ con người, điểm số và thế trận, nên chẳng việc gì tôi phải nghĩ đến việc chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu quan trọng này”.

Xuân Trường và các đồng đội ở Đồng Nai đang băng về đích - Ảnh: Anh Khoa



Khi được hỏi, "nếu giành chiến thắng, Đồng Nai xem như chắc chắc sẽ có mặt ở V.League vào mùa sau, vậy anh đã có nghĩ đến việc chuẩn bị cho đấu trường cao nhất của bóng đá Việt?", nhà cầm quân họ Nguyễn bày tỏ: “Chưa, đến giờ này việc của tôi và các cầu thủ Đồng Nai là tập trung cao nhất cho trận đấu quan trọng với Bắc Ninh sắp tới. Đầu tiên cứ phải giành điểm rồi mới nói chuyện được”.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn