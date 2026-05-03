Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường, 2.000 tấn mật tràn ra ngoài

Khoảng 17h ngày 3/5, xã Nhân Hòa (trước đây thuộc huyện Anh Sơn) xảy ra mưa giông lớn sau nhiều ngày nắng nóng. Tia sét đánh trúng bể chứa mật mía của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, khiến bể bị thủng, khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Trong khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông, mật mía chảy tràn từ bể chứa, sâu xấp xỉ 5-10 cm. Lãnh đạo Công ty cổ phần mía đường Sông Lam ước tính thiệt hại ban đầu hơn 7 tỷ đồng. Theo vị này, doanh nghiệp từng chịu thiệt hại do mưa lũ năm 2025, sự cố do thiên tai lần này tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

Mật mía tràn ra khuôn viên nhà máy sau khi sét đánh thủng bể chứa. Video: Hùng Lê

Bể chứa của nhà máy đường thường có dạng hình trụ đứng, cao hàng chục mét, đường kính lớn, làm bằng thép dày hoặc bê tông kiên cố. Nhìn từ xa, các bể như những khối tròn đồ sộ trong khuôn viên nhà máy, phía trên có nắp kín, xung quanh là hệ thống ống dẫn chằng chịt để chứa và trung chuyển nước mía, siro hoặc mật rỉ trong quá trình sản xuất.

Hiện đơn vị đang huy động công nhân khắc phục sự cố.

Nhà máy đường Sông Lam Nghệ An, nay là Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, là một trong hai cơ sở công nghiệp mía đường ở miền Bắc được nước ngoài viện trợ xây dựng từ năm 1958, đi vào hoạt động năm 1960. Năm 1999, tỉnh Nghệ An di dời nhà máy từ huyện Hưng Nguyên (cũ) lên xã Đỉnh Sơn (nay là xã Nhân Hòa), đồng thời nâng công suất lên 500 tấn mía mỗi ngày.

Chiều 3/5, tại một số xã trước đây thuộc huyện Anh Sơn xuất hiện giông lốc kèm mưa đá kéo dài 10-25 phút. Tại xã Thành Bình Thọ, nhiều viên đá kích thước bằng quả trứng gà trút xuống, làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà, nhiều diện tích hoa màu đổ rạp.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net