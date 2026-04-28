Nghệ An cam kết kêu gọi tài trợ 45 tỉ đồng cho SLNA dự V-League

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Thể Công - Viettel ở vòng 17 LPBank V-League 2025-2026 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 28-4, ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An về việc cam kết kêu gọi tài trợ cho câu lạc bộ mùa giải 2026-2027.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới hạn chót cấp phép V-League 2026-2027 vào ngày 30-4 mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu.

"UBND tỉnh Nghệ An cam kết kêu gọi nhà tài trợ tài chính cho Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An với số tiền tối thiểu 45 tỉ đồng, để câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đủ điều kiện tham dự Giải vô địch quốc gia, giải đấu cấp câu lạc bộ AFC mùa giải 2026-2027 theo đúng quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam", văn bản nêu.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF, một câu lạc bộ muốn tham dự V-League phải đảm bảo đủ 5 tiêu chí bắt buộc gồm: thể thao, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, pháp lý và tài chính. Trong đó tiêu chí tài chính là điều kiện tiên quyết.

Các đội bóng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán, không có nợ quá hạn với cầu thủ, nhân viên và cơ quan thuế, đồng thời phải chứng minh được nguồn tài chính ổn định trong suốt mùa giải.

Theo quy định, mỗi câu lạc bộ tham dự V-League phải đảm bảo nguồn lực tài chính khoảng 45 tỉ đồng, để có thể vận hành và tham gia trọn vẹn mùa giải.

Thời gian qua, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí cấp phép cho mùa giải 2026-2027. Tuy nhiên ở tiêu chí tài chính, câu lạc bộ chưa có căn cứ để chứng minh nguồn lực đảm bảo, khi chưa có hợp đồng hay biên bản cam kết với nhà tài trợ cho mùa giải tới.

Nguyên nhân đến từ việc nhà tài trợ chính Tập đoàn Tân Long sẽ dừng đồng hành với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau mùa giải 2025-2026.

Theo Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, nếu không hoàn tất hồ sơ đúng hạn 30-4, Sông Lam Nghệ An sẽ không có cơ sở để được cấp phép tham dự mùa giải mới. Khi đó đội bóng có thể phải đứng ngoài V-League, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử gần 50 năm tồn tại.

Sông Lam Nghệ An được thành lập từ năm 1979, là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình dài, đội bóng chưa từng xuống hạng, luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ và là nơi sản sinh nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ