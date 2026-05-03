Thủ môn lãnh thẻ đỏ, Sông Lam Nghệ An không có áo thay

Thủ môn bất đắc dĩ Phan Bá Quyền không có áo thủ môn sẵn - Ảnh: CMH

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Hoàng Anh Gia Lai diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Thời tiết làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của hai đội trong suốt hiệp 1.

Sang hiệp 2, bàn thắng bất ngờ đến với đội khách từ phố núi Gia Lai. Ngoại binh Junior Batista sút căng từ khoảng cách khoảng 25m, hạ gục thủ môn Cao Văn Bình.

Đó là bàn thắng thứ 2 của Batista cho Hoàng Anh Gia Lai. Anh cởi áo ăn mừng và lãnh thêm một thẻ vàng. Dẫu vậy với HLV Quang Trãi, bàn thắng đó "quý như vàng" lúc này.

Sông Lam Nghệ An dồn toàn lực để gỡ hòa. HLV Văn Sỹ Sơn thay hết 5 quyền mong giữ lại 1 điểm. Tuy nhiên nghịch cảnh đã đến với đội chủ sân Vinh ở phút 90+2.

Thủ môn Cao Văn Bình lao ra khỏi vòng cấm địa để cản phá và phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho "người gác đền" mang áo số 1. Sông Lam Nghệ An hết quyền thay người.

Hậu vệ Phan Bá Quyền buộc phải xuống làm thủ môn bất đắc dĩ. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An lại không có sẵn áo cùng số để thay. Trận đấu bị gián đoạn trong giây lát.

Batista ăn mừng bàn thắng vào lưới Cao Văn Bình - Ảnh: XUÂN THỦY

Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải lấy áo thủ môn dự bị Nguyễn Hữu Hậu rồi lộn ngược lại. Trọng tài cho phép điều này trong 6 phút bù giờ của hiệp 2.

Sông Lam Nghệ An suýt nữa đã gỡ hòa trong quãng cuối. Thủ môn Nguyễn Trung Kiên chơi quá hay và có chút may mắn trong 2 pha cản bóng liên tiếp cận thành.

Hoàng Anh Gia Lai bảo vệ tỉ số 1-0 và có trọn vẹn 3 điểm. Họ đứng vị trí thứ 10 với 22 điểm, cách đội xếp áp chót 8 điểm khi giải còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.

Trong khi Sông Lam Nghệ An có 24 điểm, tạm đứng thứ 8 sau trận thua này.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ