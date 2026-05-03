Vụ kiện 140 con gà chết vì 'nhạc đám cưới quá lớn'

Sabir Ali, chủ trang trại gia cầm ở bang Uttar Pradesh, nói với cảnh sát rằng đoàn rước dâu của một người dân cùng làng đã đi ngang qua trang trại của ông vào khoảng 21h30 ngày 25/4, đi cùng có một DJ chơi nhạc với âm lượng rất lớn, khiến đàn gà của ông hoảng loạn.

"Tiếng ồn quá lớn khiến đàn gà hoảng sợ và chết hết", ông Ali nói.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, cảnh sát cho biết đang điều tra DJ đám cưới, Kavi Yadav, để xem dàn loa của anh ta có vượt quá giới hạn tiếng ồn cho phép vào thời điểm đó hay không, đồng thời dựng lại trình tự các sự kiện để xác định nguyên nhân chính xác khiến đàn gà chết.

DJ Yadav và ông Ali chưa cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng chủ trang trại khẳng định 140 con gà của ông chết do tiếng nhạc dữ dội.

Chủ trại gia cầm Sabir Ali đang đòi bồi thường thiệt hại từ DJ đám cưới và gia đình cô dâu. Ảnh: Metro

Nhạc có âm lượng cao có thể giết chết động vật, gây tổn thương thính giác và khiến chúng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng.

Theo Hiệp hội Giết mổ Nhân đạo (Anh), một số yếu tố có thể khiến động vật bị stress, bao gồm môi trường xa lạ, tiếng ồn, sự cách ly, tiếng ồn từ các động vật khác, tình trạng quá đông đúc, thiếu thức ăn, nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, bị giam cầm và thiếu nước.

Dù nhiều loài động vật có thể chịu đựng một tác nhân gây stress trong thời gian ngắn, việc tích tụ nhiều yếu tố như vậy kéo dài có thể khiến chúng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng và đau đớn.

Hầu hết vật nuôi, như chó mèo, đều sợ tiếng ồn lớn như tiếng pháo hoa nổ. Ngay cả động vật hoang dã cũng có thể bị stress nghiêm trọng do tiếng ồn lớn.

Năm 2016, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Nuôi nhốt (CAPS) cáo buộc sự kiện âm nhạc trực tiếp tại sở thú Bristol Zoo Gardens ở Anh đã khiến những con sư tử bị kích động và căng thẳng, đi đi lại lại không ngừng trong chuồng. Vườn thú bị chỉ trích vì phục vụ nhạc sống sôi động, đồ uống có cồn và cho phép 1.400 khách tham quan tiếp cận các loài động vật tới khuya.

Tác giả: Tuệ Anh

