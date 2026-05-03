V.League và khúc cua trước vạch đích

Thể Công Viettel và Ninh Bình ganh đua vị trí á quân

Nếu giành 3 điểm, Thể Công hoặc Ninh Bình sẽ nỗ lực đến cùng để tìm cơ hội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Với điều lệ giải mà VPF đã công bố từ đầu mùa, ngôi á quân không chỉ giúp CLB giành tiền thưởng và huy chương. Đó còn đảm bảo một suất vào vòng bảng AFC Champions League Two cho đội bóng ấy.

Hiển nhiên, CLB đứng nhì sẽ được phép tuyển mộ nhiều ngoại binh, vượt hạn mức phổ thông như nhiều đội bóng khác. Thêm nguồn lực, đội bóng cũng tăng tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở hiều mặt trận. Đương nhiên trong số đó bao hàm cả ngôi vương V.League!

Thể Công Viettel và Ninh Bình đều đã hình dung tới câu chuyện kể trên. Và họ đương nhiên cần một pha “cua xe” chuẩn mực để loại đối thủ trước khi về đích. Nhưng nếu chẳng may thất bại, phương án B mà cả đôi bên tính tới chính là Cúp Quốc gia - đấu trường vẫn cho phép họ góp mặt tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á mùa 2026/27. Lúc bấy giờ, theo điều lệ giải, Thể Công hay Ninh Bình vẫn được phép tuyển mộ đông đảo “Tây”. Vậy mới nói, trận cầu của đôi bên tại vòng 21 V.League sẽ quyết định nhiều đến toan tính, chiến lược ở mỗi đội, cho phần còn lại mùa giải 2025/26.

Ở nhóm dưới BXH, HAGL và Sông Lam Nghệ An chưa ở ngưỡng nguy hiểm, nếu như so với tình cảnh tới từ PVF-CAND hay Đà Nẵng. Nhưng kết quả của màn so tài này cũng ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần thi đấu của hai đội. Một chiến thắng chắc chắn giúp HAGL hoặc SLNA nới rộng điểm số, tạo thêm khoảng cách an toàn với khu vực có nguy cơ xuống hạng. Lúc bấy giờ, tinh thần thi đấu tại 5 vòng còn lại với HAGL hoặc SLNA sẽ có phần thoải mái hơn.

Ngược lại, thất bại sẽ khiến một trong hai đội kể trên cần tập trung hơn, thậm chí căng thẳng hơn trong 5 vòng còn lại. Bởi chỉ cần tiếp tục sảy chân, họ sẽ tự đẩy mình vào thế khó. Khúc cua trước vạch đích chứng kiến sự tự quyết của HAGL hay SLNA. Quan trọng rằng, họ đủ tỉnh táo để vượt qua, thay vì trượt bánh dẫn tới đánh văng mình khỏi đường đua mùa giải.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn