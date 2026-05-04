'Hotboy' cầm đầu nhóm hỗn chiến náo loạn đường phố

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 15 người về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó có hai nghi can cầm đầu là Trần Hồ Tiến Dũng, 23 tuổi và Nguyễn Quang Đức Thắng.

Hàng chục thanh niên tụ tập trên một cây cầu trong vụ hỗn chiến. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, đêm 28/3 rạng sáng 29/3, hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, gậy bóng chày, vỏ chai bia... chạy qua các tuyến Dương Đình Nghệ, đại lộ Lê Lợi, khu vực cầu Phú Sơn, cầu Đông Hương.

Trên đường, nhóm này dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, rú ga gây huyên náo.

Khi chạm mặt, hai nhóm dùng hung khí tấn công, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn người đi đường.

Công an phường Hạc Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera, rà soát thông tin trên mạng xã hội để truy vết. Kết quả xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc thách thức nhau trên mạng, sau đó hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực.

Nghi can cầm đầu Trần Hồ Tiến Dũng bị khởi tố. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm chính tham gia gây rối. Nhóm "thành phố" do Trần Hồ Tiến Dũng và Nguyễn Quang Đức Thắng (20 tuổi) cầm đầu; nhóm còn lại do Nguyễn Đức Thắng, trú phường Sầm Sơn, tổ chức.

Trước khi gây án, nhóm "thành phố" tụ tập tại một quán karaoke, chuẩn bị hung khí rồi đi tìm đối phương để giao chiến.

Ngoài 15 người đã bị khởi tố, nhà chức trách đang phân loại những trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự để bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net