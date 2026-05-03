Nghệ An: Giành lại sự sống cho bé trai trong khoảnh khắc sinh t.ử

Ngày 3/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cho biết, bác sĩ Hồ Khắc Thủy - Phó Giám đốc bệnh viện vừa trực tiếp tham gia cứu sống một trường hợp trẻ em bị điện giật trong tình trạng nguy kịch. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, qua cơn nguy hiểm.

Bác sĩ Hồ Khắc Thủy kịp thời sơ cứu, cứu sống bé trai bị điện giật.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 2/5, tại khu vực biển Quỳnh (xã Quỳnh Phú). Khi đang nghỉ lễ cùng gia đình, bác sĩ Thủy phát hiện một bé trai khoảng hơn 10 tuổi bị điện giật, nằm bất động trên nền, tim ngừng đập.

Không chần chừ, ông lập tức tiếp cận, kiểm tra tình trạng và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục để duy trì tuần hoàn cho nạn nhân.

Bé trai được cứu sống nhờ được ép tim ngoài lồng ngực kịp thời.

Nhờ được can thiệp kịp thời và đúng kỹ thuật, chỉ sau vài phút, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh, dần vượt qua tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ về hành động của mình, bác sĩ Thủy cho biết đó chỉ là phản xạ nghề nghiệp. “Trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ nhân viên y tế nào cũng sẽ đặt việc cứu người lên trên hết”, ông nói.

Sự việc không chỉ giúp giữ lại một sinh mạng trong gang tấc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc luôn sẵn sàng hành động vì sự sống của người bệnh, dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn