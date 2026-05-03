Nghệ An: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tổng rà soát xe tải tự đổ, Sơ-mi rơ-mooc tải trọng lớn

Theo chỉ tiêu giao rà soát 2.188 phương tiện, kết quả thực hiện đạt 100%. Trong quá trình rà soát, nhiều vi phạm đã được phát hiện và chấn chỉnh. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý 17 trường hợp phương tiện chưa lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; 8 trường hợp biển số bị che khuất; 5 trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải chưa chuyển sang biển số nền vàng theo quy định…

Công an Nghệ An kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát trên các phương tiện

Thông qua đợt kiểm tra, các thông tin liên quan đến phương tiện và chủ sở hữu được đối chiếu, cập nhật đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Cường - Đội trưởng Đội đăng ký quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, việc rà soát không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm chắc tình hình phương tiện mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe, doanh nghiệp vận tải.

Công an Nghệ An kiểm tra kích thước thành thùng các phương tiện.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn../.

Tác giả: Hoàng Thông

Nguồn tin: thuonghieuvaphapluat.vn