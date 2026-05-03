Nghệ An: Sét đánh trúng nhà máy đường, hàng ngàn tấn mật tràn ra ngoài

Mật mía chảy tràn ra ngoài khuôn viên nhà máy Công ty cổ phần mía đường Sông Lam - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tối 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, Nghệ An - cho biết chính quyền địa phương đã nhận được báo cáo về sự cố tràn mật tại nhà máy của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, khu vực xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Sau đó một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía ở nhà máy mía đường, làm bể bị thủng.

Hậu quả khiến khoảng 2.000 tấn mật trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy, ước tính thiệt hại 7-8 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo nhà máy đường, đơn vị từng chịu thiệt hại do mưa lũ vào năm 2025 và sự cố lần này do thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Hiện đơn vị đang khẩn trương huy động công nhân khắc phục sự cố bể chứa mật mía.

Bể chứa mật mía ở nhà máy Công ty cổ phần mía đường Sông Lam bị thủng sau khi bị sét đánh - Ảnh: Người dân cung cấp

Nhà máy đường Sông Lam Nghệ An nay là Công ty cổ phần mía đường Sông Lam là một trong hai đơn vị công nghiệp mía đường của miền Bắc được nước ngoài viện trợ xây dựng từ năm 1958 và đi vào sản xuất từ năm 1960. Từ năm 1999, tỉnh Nghệ An đã di chuyển nhà máy từ huyện Hưng Nguyên (cũ) lên địa điểm mới tại xã Đỉnh Sơn, nay là xã Nhân Hòa và đầu tư mở rộng công suất lên 500 tấn mía/ngày.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ