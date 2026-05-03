Mưa đá trút xuống Nghệ An, người dân mang chăn che ô tô

Người dân xã Thành Bình Thọ, Nghệ An nhặt được nhiều viên mưa đá - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 3-5, nhiều địa phương ở Nghệ An xuất hiện dông lốc kèm mưa đá, gây lo ngại thiệt hại tài sản và hoa màu.

Khoảng 17h30, tại địa bàn các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Đô Lương cũ… mây đen kéo đến kèm sấm chớp. Ít phút sau, mưa lớn trút xuống cùng mưa đá với nhiều kích cỡ, có nơi hạt to bằng ngón chân, có nơi lớn như cái chén.

Gặp mưa đá bất ngờ, nhiều người đi xe máy phải tấp vào nhà dân ven đường để trú. Lo kính ô tô bị vỡ, một số hộ dân dùng chăn, mền, chiếu phủ lên xe để hạn chế hư hại.

"Mấy hôm trước thấy nhiều nơi bị mưa đá làm vỡ kính ô tô nên tôi lấy chăn ra che để tránh thiệt hại", anh Liên, một người dân, cho biết.

Dù mưa đá chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, người dân vẫn lo lắng ảnh hưởng đến diện tích lúa hè thu sắp thu hoạch do gió lốc có thể làm đổ ngã.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, chiều tối 3-5 khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện tượng mưa đá, dông lốc thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, phổ biến trong các tháng 4-5 và 9-10.

Người dân xã Yên Thành, Nghệ An mang chăn, chiếu ra che ô tô trước mưa đá - Ảnh: DOÃN HÒA

Mưa đá xuất hiện ở nhiều địa phương Nghệ An chiều 3-5 - Ảnh: TÂM PHẠM

Đợt mưa dông lần này gần với vụ lúa hè thu của nông dân nên bà con cũng lo lắng những diện tích lúa sắp được thu hoạch bị gió lốc làm gãy đổ - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ