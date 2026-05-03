Lật xe trên đèo Vi Ô Lắk khiến 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 2/5/2026, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ lật xe xảy ra tại khu vực chân đèo Vi Ô Lắk.

Phương tiện gặp nạn mang biển kiểm soát 47H-010.39. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, tuy nhiên chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng.



Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gồm ông Lê Đình Th. (SN 1980, trú thôn Tú Nghĩa, Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) và một người tên M. (chưa xác định rõ nhân thân).

Người bị thương là anh Nguyễn Hồng N. (SN 1992, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), đã được lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ lật xe đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Văn Hà

Nguồn tin: congly.vn