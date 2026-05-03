HLV Chu Đình Nghiêm: 'Đình Bắc không còn là tiềm năng mà là tài năng'

Đình Bắc liên tục tỏa sáng ở V-League - Ảnh: MINH ĐỖ

"Chắc chắn ở thời điểm này, Đình Bắc là cầu thủ nội tốt nhất V-League. Cậu ấy không còn là cầu thủ tiềm năng nữa, mà là tài năng thực sự.

Với cả một tập thể như CLB Công An Hà Nội, Đình Bắc càng được hỗ trợ và phát triển rất nhiều", HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng chia sẻ.

Trên sân Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm chứng kiến Hải Phòng sụp đổ dưới sự xuất sắc của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo CLB Công An Hà Nội làm phá sản kế hoạch tấn công phủ đầu của đội bóng đất cảng bằng pha ghi bàn từ phối hợp đập nhả với Quang Hải giữa hiệp một.

Tới cuối hiệp 1, CLB Hải Phòng nhận thêm bàn thua, trước khi thua chung cuộc 0-2.

5 trận ghi bàn liên tiếp, Đình Bắc đều khiến các HLV đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Trước ông Nghiêm, HLV Văn Sỹ Sơn (Sông Lam Nghệ An) - thầy cũ của Đình Bắc ở Quảng Nam, cũng đã dành lời khen ngợi công tâm.

Nguyễn Đình Bắc hiện nâng tổng số bàn thắng anh ghi được ở V-League mùa này lên 8, chỉ kém 1 bàn với Đỗ Hoàng Hên. Giải đấu chỉ còn 5 vòng, cơ hội cho Đình Bắc bứt phá là rất triển vọng.

"Những trận vừa qua thật tuyệt, khi tôi được ban huấn luyện và các đồng đội hỗ trợ, dạy bảo nhiều, nhất là anh Quang Hải. Tôi sẽ tập trung thi đấu tốt cho CLB Công An Hà Nội trong giai đoạn còn lại. Ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là giúp đội vô địch V-League", Đình Bắc chia sẻ.

Hiện Công An Hà Nội đã có được 54 điểm sau 21 vòng, bỏ xa đội đứng thứ hai là Thể Công - Viettel (42 điểm) nhưng đá hơn 1 trận. Khả năng Công An Hà Nội vô địch V-League mùa này là rất cao.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ