Đang chơi bóng đá, người đàn ông ngã xuống t.ử v.o.ng, nghi đ.ột q.uỵ

Tối 3-5, một lãnh đạo UBND xã Quảng Châu, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi đột quỵ khi chơi bóng đá.

Nạn nhân 33 tuổi, ngụ xã Diễn Liên (cũ), nay là xã Quảng Châu.

Thông tin ban đầu từ đơn vị cấp cứu, khoảng 18h30, tổng đài tiếp nhận thông tin có một người đang cấp cứu ở Trạm y tế Diễn Đồng nghi bị đột quỵ.

Nạn nhân được bạn bè chuyển đến từ một sân bóng.

Những người bạn chơi cùng cho hay nạn nhân đang làm thủ môn thì đột nhiên ngã xuống, có triệu chứng của nhồi máu cơ tim.

Dù được các bác sĩ chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Được biết anh đã lập gia đình, có hai con nhỏ.

Hiện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ