Cháy bệnh viện ở Thanh Hoá

Tối 3/5, bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, cho biết đơn vị đang tổ chức khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu nhà cấp phát thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

Trần nhà bệnh viện Thọ Xuân cháy nham nhở. Ảnh: Quang Đức

Theo ông Thường, đám cháy khởi phát khoảng 6h45 từ khu nhà cấp 4 rộng hơn 200 m², nằm bên trái cổng viện. Ngọn lửa nhanh chóng lan lên phần mái che và trần nhựa, tạo khói đen dày đặc cao hàng chục mét, khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hoảng sợ.

Ngay khi phát hiện hoả hoạn, nhân viên bệnh viện đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nỗ lực khống chế đám cháy. Cảnh sát chữa cháy sau đó được huy động dùng phương tiện chuyên dụng đến hỗ trợ. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường cho thấy nhiều mảng trần nhựa bị cháy rụi, rơi xuống nền gạch hoặc bám đầy trên các dãy ghế inox, khung tôn, sắt bị cong vênh, biến dạng, một số thiết bị như quạt trần hư hỏng do nhiệt và ám khói.

Nhân viên bệnh viện sơ tán thuốc và vật tư y tế đề phòng cháy lan. Ảnh: Quang Đức

"Đám cháy được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn. Hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện vẫn diễn ra bình thường", ông Thường nói.

Ông Thường cho biết thêm, hệ thống phòng cháy chữa cháy của bệnh viện được kiểm tra định kỳ và hoạt động bình thường trước thời điểm xảy ra sự cố. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định có thể do chập điện.

Đám cháy trong bệnh viện đa khoa Thọ Xuân sáng 3/5. Video người dân cung cấp

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân là bệnh viện công lập, quy mô khoảng 360 giường.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net