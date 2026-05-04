Cảnh sát khống chế kẻ c.uồng l.oạn s.át h.ại vợ con

Chiều 3/5, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Công, Vĩnh Long cho biết công an đang tạm giữ Phước để điều tra hành vi Giết người.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Nam An

Khoảng 12h, người dân ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, nghe tiếng kêu cứu từ nhà Phước nên chạy đến. Tại đây, mọi người phát hiện Phước có dấu hiệu mất kiểm soát, liên tục la hét, dùng dao đuổi chém vợ ôm con nhỏ 2 tháng tuổi. Cha mẹ Phước thấy vậy lao vào can ngăn cũng bị hắn chém trọng thương.

Hàng chục cảnh sát, người dân sau đó đã khống chế, tước vũ khí của hắn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, vợ Phước cùng con 2 tháng tuổi không qua khỏi.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: vnexpress.net