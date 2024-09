Trùm ma tuý trên đỉnh Pù Lôm và hành trình truy bắt như phim hành động

Đỉnh Pù Lôm thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An một thời là "điểm nóng" về ma tuý. Sau nhiều đợt truy quét quyết liệt của Công an Nghệ An, tình hình ANTT trên địa bàn đã ổn định. Tuy nhiên, thời gian những năm 2019- 2020, các trinh sát của Công an huyện Tương Dương đã đặt nghi vấn với một số đối tượng lạ mặt. Chúng móc nối với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự ở xã Lượng Minh và vùng phụ cận hình thành đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới. (Ảnh minh họa, nguồn internet)