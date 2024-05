Video cướp xe chở tù, giết lính canh và giải thoát trùm ma túy như phim hành động ở Pháp

Bạo lực và táo tợn như trong phim hành động

Vụ cướp tù táo tợn vào buổi sáng tại một trạm thu phí ở Incarville thuộc vùng Eure phía bắc nước Pháp cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm ma túy trên khắp châu Âu, thị trường cocain số 1 thế giới.

Cùng ngày, Thượng viện Pháp công bố một báo cáo lớn về buôn bán ma túy, cảnh báo rằng nước này phải đối mặt với "điểm bùng phát" do bạo lực ma túy gia tăng, là "mối đe dọa đối với lợi ích cơ bản của quốc gia".

Video về vụ cướp xe chở tù ở Pháp (nguồn: Sky News)

Theo văn phòng công tố Paris và các nguồn tin cảnh sát, tù nhân bỏ trốn tên là Mohamed Amra, là một kẻ buôn bán ma túy 30 tuổi đến từ miền bắc nước Pháp. Hắn ta đã bị tòa án ở Evreux kết tội trộm cắp vào ngày 10/5 và đang bị giam tại nhà tù Val de Reuil.

Văn phòng công tố Paris cho biết Amra cũng đã bị các công tố viên ở Marseille truy tố về tội bắt cóc và giết người. Một nguồn tin cảnh sát ở Marseille cho biết Amra là một trùm buôn ma túy có quan hệ với băng đảng "Người da đen" hùng mạnh của thành phố.

Hình ảnh và video về vụ việc được ghi lại bởi camera an ninh và một số nhân chứng cho thấy các tay súng đội mũ trùm kín mặt đi vòng quanh những chiếc xe chở tù. Trước đó, một chiếc SUV đã chủ động đâm vào phía trước đoàn xe chở tù, sau đó bốc cháy.

Mohamed Amra đã trốn thoát khỏi xe chở tù hôm thứ Ba. Cảnh sát đang tiến hành truy lùng hắn và nhóm cướp tù. Ảnh: AFP

Luật sư của Amra, Hugues Vigier, nói với BFM TV còn cho biết Amra đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà tù vào Chủ nhật bằng cách cưa các song sắt phòng giam của hắn ta.

Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cho biết một cuộc truy lùng lớn đã được phát động với sự tham gia của hàng trăm sĩ quan. Bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti cho biết xe tải của nhà tù đã bị tấn công khi Amra đang được đưa đến gặp thẩm phán điều tra ở Rouen. Ông cho biết hai trong số các cảnh sát bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơn lũ cocain và tội phạm tràn khắp ở châu Âu

Cơn lũ cocain tràn vào châu Âu mỗi năm đã làm gia tăng tội phạm có tổ chức trên khắp lục địa, dẫn đến những cuộc đụng độ bạo lực hơn bao giờ hết với cảnh sát và những cuộc chiến chết chóc giữa các băng đảng.

Ảnh chụp màn hình từ video an ninh cho thấy các tay súng đội mũ trùm đầu phục kích một chiếc xe tải của nhà tù để giải thoát một kẻ buôn ma túy ở Val-de-Reuil, Pháp vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.

Ủy viên Nội vụ Liên minh châu Âu Ylva Johansson viết trên X: “Cuộc tấn công tàn bạo này cho thấy mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức cũng lớn ngang với mối đe dọa khủng bố”.

Báo cáo của Thượng viện Pháp cho biết số vụ bắt giữ cocain ở nước này đã tăng gấp 5 lần trong thập kỷ qua và hoạt động buôn bán ma túy của Pháp có doanh thu hàng năm là 3,5 tỷ euro (3,8 tỷ USD).

Trước vấn nạn bạo lực và ma túy đang ở "điểm bùng phát", cơ quan lập pháp này khuyến nghị thành lập một tổ chức giống như Cục Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ, tập trung trấn áp gián điệp, rửa tiền và tham nhũng.

Marseille là tâm điểm của bạo lực băng đảng ở Pháp, với các cuộc chiến khốc liệt giữa các băng đảng buôn người. Các liên đoàn cai ngục chính của Pháp đang kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với Bộ trưởng Tư pháp để thảo luận về tình trạng quá tải nhà tù và những rủi ro về an ninh.

Tác giả: Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, Sky News)

Nguồn tin: congluan.vn