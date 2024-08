Từ chiếc xe bán tải bí ẩn tới chuyên án đưa 5 trùm ma tuý đến án tử

Cặp doanh nhân dỏm với chiếc xe trá hình

"Cái chết trắng" - cụm từ đã nói lên sự nguy hiểm, đáng sợ của ma tuý đối với xã hội, nhưng được lắng nghe những câu chuyện từ các trinh sát, chúng ta còn thấy những khó khăn, nguy hiểm trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Từng kinh qua nhiều đơn vị nghiệp vụ, đấu tranh với nhiều loại tội phạm, Thiếu tá Bàn Xuân Hồng - Phòng CSĐT về tội phạm ma tuý (PC04) Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, tội phạm ma tuý là nguy hiểm nhất vì các đối tượng rất manh động, quyết chống trả đến cùng.

Sở dĩ vậy, vì tội phạm này ý thức được mức án liên quan đến ma tuý thường rất nặng, nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự, thậm chí nhiễm HIV nên sẵn sàng "không còn gì để mất". Do đó, quá trình truy bắt, ngoài sự chống trả của đối tượng còn có thể bất cẩn dẫn đến phơi nhiễm bệnh.

Thế nhưng, với sự thấm nhuần tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", các chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho Nhân dân.

Lãnh đạo, cán bộ PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai đấu tranh chống lại tội phạm ma túy.

Trong "sự nghiệp đánh án" của mình, anh Hồng cho biết chiến công đáng nhớ nhất anh tham gia là chuyên án mang bí số 520T.

Đó là thời điểm giữa tháng 5/2020, các trinh sát của PC04 đã phát hiện Phạm Thị Bính (SN 1968) cặp kè với Nguyễn Xuân Thế (SN 1984, thường trú Tuyên Quang) và có dấu hiệu bất minh.

Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát phát hiện các đối tượng dùng vỏ bọc "doanh nhân" với chiếc xe bán tải dán logo công ty xây dựng rồi di chuyển qua nhiều tỉnh thành để mua bán ma túy.

Chúng thường di chuyển với lịch trình phức tạp qua nhiều địa bàn từ Tuyên Quang đến Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng,...khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Ngày 15/5/2020, PC04 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập Chuyên án mang bí số 520.T, nhằm huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá đường dây.

Sau khi đã xác định được quy luật hoạt động, thời gian các đối tượng đi từ Tp.Tuyên Quang đến Sơn La để mua ma túy, Ban chuyên án đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ để bắt giữ.

Số lượng ma tuý lớn được PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ.

Hồi 23h ngày 4/6/2020, dưới sự chủ trì của PC04 phối hợp với nhiều đơn vị đã bắt giữ đối tượng khi đang mang ma tuý về tới tại địa phận thôn Dân Chủ (xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Cơ quan công an thu giữ 1 bánh heroine, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã phát hiện thêm gói ma túy tổng hợp 0,240 gam. Cặp đôi này được xác định chuyên mua ma tuý rồi bán "sang tay" để kiếm lời phục vụ tiêu xài cá nhân.

Những "ông trùm" khét tiếng lộ diện

Ngay sau khi Bính và Thế thừa nhận mua số ma tuý từ Quàng Văn Thảo (SN 1985, trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), lập tức 1 tổ công tác đã ập vào bắt giữ ông trùm này và thu giữ số lượng lớn ma tuý các loại.

Theo Thiếu tá Bàn Xuân Hồng, mặc dù nhanh chóng khai ra đối tượng ở Sơn La, nhưng Bính và Thế nhất định không chịu nói về đầu mối dưới tỉnh Quảng Ninh. Sau cùng, với nhiều biện pháp đấu tranh, chúng mới chịu tiết lộ về nhân vật này.

"Đó là Phạm Văn Nhâm (SN 1989, trú huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Qua trinh sát được biết, đây là một đối tượng cộm cán hoạt động mua bán ma túy lâu năm. Đối tượng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, Chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, Nhâm còn hoạt động cầm đồ cho vay nặng lãi theo kiểu xã hội đen, sử dụng rất nhiều đàn em để hoạt động phạm tội. Bản thân Nhâm chuyên chống đối các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương", Thiếu tá Bàn Xuân Hồng cho hay.

Có tới 5 án tử hình được tuyên với các "ông trùm" và đàn em trong chuyên án.

Thiếu tá Hồng cho biết thêm, "đại bản doanh" của Nhâm được xây dựng như boong-ke với cửa sắt 2 lớp, xung quanh lắp camera và thường xuyên có đàn em lảng vảng cảnh giới. Đối tượng này cũng đang trong tầm ngắm của Công an tỉnh Quảng Ninh. Mọi giao dịch mua bán chỉ qua 1 khe cửa.

Sau gần 6 tháng trinh sát, trải qua nhiều khó khăn, thách thức, PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với PC04 Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an huyện Hải Hà lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Với phương án kỹ lưỡng, tổ công tác đã nhanh chóng ập vào khống chế khiến Nhân "trở tay không kịp" và không thể phi tang hết số ma tuý. Tổng cộng gần 6kg ma tuý các loại đã được thu giữ.

Mặc dù bị bắt quả tang nhưng sự lì lợm của Nhâm được thể hiện trong suốt quá trình điều tra, truy tố đến xét xử. "Ông trùm" này nhất quyết không chịu thừa nhận hành vi mua bán, chỉ nhận tàng trữ, sử dụng.

Thực tế, lực lượng công an đã bắt giữ, lấy lời khai từ các đối tượng mua bán giao dịch với Nhâm. Việc thể hiện sự ngoan cố không nhận tội mua bán của đối tượng chỉ nhằm mục đích thoát án tử hình", Thiếu tá Hồng nói.

Tiếp tục đấu tranh qua lời khai của Hồng và Thế, PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang đã mở rộng thêm các chuyên án và bắt giữ nhiều "đầu mối" tại Hà Giang, Tuyên Quang. Kết thúc chuyên án, đưa các đối tượng ra xét xử đã có 5 án tử hình được tuyên.

Trao đổi thêm với Người Đưa Tin, Thượng tá Trần Mạnh Cường - Trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, nhiều chuyên án từ thời điểm xác lập đấu tranh đến khi khám phá thành công kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Suốt thời gian đó, các trinh sát phải kiên trì đeo bám, bí mật nắm bắt thông tin. Trước mỗi lần "cất vó", Ban chuyên án phải lên phương án, tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và đạt hiệu quả bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Tại Tuyên Quang, các đối tượng thường lợi dụng làm nơi trung chuyển tới các địa bàn giáp ranh, móc nối, câu kết với nhau hình thành nên những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh. Đây là những thử thách đòi hỏi lực lượng Cảnh sát điều tra phải luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn để có phương án phòng ngừa sớm, đấu tranh triệt xóa kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng đã triệt phá 129 vụ án với 246 đối tượng bị bắt giữ. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng, hiện địa bàn tỉnh không còn các đối tượng mua bán cộm cán. Thời gian tới, PC04 và các đơn vị sẽ tiếp tục ra quân "mạnh tay" với tội phạm này.

