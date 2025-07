Trời mưa 2 xe tải đối đầu, ách tắc đường Hồ Chí Minh

Hai xe tải đối đầu khiến đường Hồ Chí Minh nhánh đông ách tắc cục bộ - Ảnh: TVĐ

Khoảng 15h30 ngày 5-7, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đoạn qua xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Cụ thể, ô tô mang biển kiểm soát 37H-048.xx do anh Phan Thanh Bình (43 tuổi, trú Quảng Trị) điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc - Nam thì va chạm với ô tô biển kiểm soát 75C-079.xx do anh Hồ Diễn Lĩnh (thường trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Sau va chạm, một xe tải lao vào mái sân nhà dân ven đường làm hư hỏng một số trụ sân và tấm lợp. May mắn, chiếc xe dừng lại kịp thời.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng, một xe xoay ngang giữa đường, làm tuyến đường Hồ Chí Minh bị ách tắc cục bộ trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn, đường trơn trượt. Một trong hai xe tải khi đang lưu thông đã đánh lái để tránh một xe máy phía trước, dẫn đến va chạm.

Sau vụ việc, hai bên đã tự thỏa thuận và thống nhất phương án bồi thường thiệt hại. Công an xã Hiếu Giang đã phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tiết phương tiện theo đúng quy định.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ