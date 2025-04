Xe máy đối đầu ô tô, 3 thanh niên bị hất văng lên cao, văng xa vài mét

Vụ tai nạn trong clip dưới đây xảy ra vào khoảng 22h tối qua (16/4), tại nút giao đường Trần Phú và phố Nguyễn Hữu Thọ thuộc phường Nam Cường, TP Lào Cai.

Thời điểm này, xe máy mang BKS 24B2-940.xx, chở theo 3 người gồm: G.S.V. (SN 2001), S.A.P. (SN 2005) cùng ở huyện Bảo Thắng và T.S.X. (SN 2003, ở thị trấn Bắc Hà). Khi chạy tới đường Trần Phú thì đâm trực diện vào ô tô BKS 24A-107.xx do chị N.T.H.N. (SN 1991, ở TP Lào Cai) điều khiển, đi theo chiều ngược lại.

Cú đâm rất mạnh khiến 3 người ngồi trên xe máy bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất. G.S.V. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.



Camera an ninh ghi lại diễn biến sự việc đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn