Ăn cá nóc gạo um bún, cặp vợ chồng suýt mất mạng

Theo bệnh viện, chiều 20/8, đơn vị tiếp nhận hai bệnh nhân trên trong tình trạng tê môi, tê lưỡi, nôn ói, sùi bọt mép. Ông H. xuất hiện thêm triệu chứng liệt tay, chân, nghi bị ngộ độc do ăn cá nóc gạo.

Các bác sĩ đã lập tức chuyển hai bệnh nhân vào cấp cứu tích cực. Chiều 21/8, hai bệnh nhân đã tỉnh táo, được chuyển ra Khoa Nội để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện sức khỏe cả hai bệnh nhân đã hồi phục sau khi được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

Theo bà H, trưa 20/8, vợ chồng bà cùng một người bạn đã ăn cá nóc gạo um bún. Sau khi ăn khoảng 30 phút, bà H. cùng chồng xuất hiện các triệu chứng bị ngộ độc. Riêng người bạn cùng ăn sức khỏe vẫn bình thường.

Cũng theo bệnh nhân, trước đây gia đình bà đã từng ăn loại cá này nhưng không ai bị trúng độc. Trong khi đó, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khuyến cáo, tuyệt đối không ăn bất cứ loại cá nóc nào, bởi loại cá này có độc tố rất mạnh, đe dọa trực tiếp tới tính mạng con người.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn