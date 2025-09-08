Triệt xóa 3 đường dây ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia

Ngày 8-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết chưa đầy 20 ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào, Nghệ An, Phú Thọ vào Thanh Hóa, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 71.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê...

Tang vật trong các vụ án ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa trong thời gian qua. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, ngày 21-8, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Phú Thọ vào Thanh Hóa do Lê Mạnh Linh (SN 1994, ngụ phường Hạc Thành; biệt danh "Ong Ben", có 2 tiền án về ma túy và hình sự) cầm đầu, móc nối với Tràng A Sía (ngụ xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ). Công an đã bắt giữ 2 người trên và 8 đối tượng khác có liên quan; thu giữ 30.000 viên hồng phiến.

Cũng trong thời gian trên, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Vũ Anh Thắng (SN 1991, ngụ phường Hàm Rồng) cầm đầu, móc nối với Vi Văn Nhân (SN 1970, ngụ xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) và 2 đối tượng có liên quan, thu giữ 21.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê (kiếm) cùng nhiều tang vật khác.

Đối tượng Lê Mạnh Linh (bên trái), Tràng A Sía và một số tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Gần đây nhất, ngày 4-9, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệt xóa đường dây mua bán liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hóa do Trần Quốc Hoài (SN 1974, ngụ phường Hạc Thành); biệt danh "Quân Hẹn") cầm đầu; bắt giữ Hoài cùng 11 đối tượng có liên quan; thu giữ 19.500 viên hồng phiến.

Hiện, các vụ án trên đang được Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động