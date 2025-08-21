8 án tử hình và chung thân trong đường dây ma túy lớn nhất TP Huế

Chiều 20/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” với tổng khối lượng gần 30 kg do bị cáo Trần Bảo Vũ (SN 1993, trú tại tỉnh Quảng Trị). Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn TP Huế.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo gồm: Trần Bảo Vũ (SN 1993), Phan Minh Trung (SN 1990), Lê Khắc Dỉ (SN 2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (SN 1999), Lê Anh Vũ (SN 2001), Hồ Văn Hùng (SN 1983), Võ Công Khuê (SN 1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (SN 1991), Võ Đại Tây Dương (SN 1996), cùng trú tại TP Huế; Nguyễn Duy Quang (SN 2004), Nguyễn Thế Hùng (SN 1990, đều trú tại tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, trong năm 2023 – 2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ Quảng Bình cũ (nay thuộc Quảng Trị) và Quảng Trị cũ đưa về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành, chỉ đạo “đàn em” tìm nơi cất giấu, vận chuyển và giao bán ma túy.

Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng” và thu giữ số lượng ma túy cực lớn. Đơn cử, tại 1 phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng, TP Huế), Công an thu giữ hơn 10,7 kg ma túy các loại. Liên quan đến “phi vụ” này, có các đồng phạm: Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang và Phạm Xuân Nguyên Minh.

Đây là vụ ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Huế.

Bên cạnh đó, Tại khu vực giao lộ Cầu Dã Viên – Lê Duẩn, Công an bắt quả tang Võ Công Khuê đang vận chuyển gần 5,7 kg Methamphetamine từ Huế đi Quảng Bình. Các bị cáo liên quan đến vụ này gồm: Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng và Nguyễn Thế Hùng. Ngoài ra, tại phòng trọ ở đường Ngự Bình (phường Trường An), Công an tiếp tục thu giữ 10,94 kg ma túy.

Tại ngõ 91, kiệt 131 Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP Huế), Công an phát hiện 6,64 kg ma túy do Huỳnh Thị Lệ Huyền mua từ Vũ và một đối tượng khác để bán. Số ma túy này do Võ Đại Tây Dương trực tiếp nhận và giao hàng.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06 kg ma túy. Trong vụ án này, Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg ma túy. Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7 kg ma túy. Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64 kg ma túy. Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt: Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Các bị cáo Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng mức án chung thân.

Các bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng cùng mức án là 20 năm tù giam về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn