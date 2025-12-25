Triệt phá đường dây ‘chạy án’ liên quan vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỉ đồng

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định - Ảnh: H.B.

Theo đó, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) đã triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 67.000 tỉ đồng.

Công an đã bắt giữ, khởi tố 5 người, gồm: Đàm Hồng Hùng (trú TP.HCM) về tội đưa hối lộ, Nguyễn Tá Hiến (trú TP.HCM) về tội môi giới hối lộ, Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) về tội môi giới hối lộ, Hoàng Văn Dũng (trú Đà Nẵng) về tội môi giới hối lộ và Trần Thế Anh (trú Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định những người trên đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỉ đồng để "chạy án" cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỉ đồng mà Phòng Cảnh sát kinh tế đang thụ lý.

Trong đó Trần Thế Anh lợi dụng, đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ có thể can thiệp, tác động cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Với quyết tâm không để các đối tượng trục lợi, làm xấu hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 23-12, Ban chuyên án phá án, bắt giữ các nghi phạm cùng tang vật.

Hiện công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn