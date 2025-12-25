Vì sao chủ tịch Tập đoàn Thuận An được giảm 3 năm tù?

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Theo bản án được hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên ngày 24-12, ông Nguyễn Duy Hưng (cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An) được giảm mức án nhiều nhất trong 14 người kháng cáo.

Nộp thêm 47 tỉ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án

Ông Hưng được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm 3 năm tù so với án sơ thẩm. Ông phải chịu bản án phúc thẩm 7 năm 6 tháng tù.

Trước đó ông Hưng bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm 6 tháng tù. Ông Hưng bị cáo buộc dùng thủ đoạn nhờ người có thẩm quyền tác động lãnh đạo địa phương thâu tóm các gói thầu, triển khai thực hiện dự án, rồi thỏa thuận tỉ lệ chi phần trăm, thông đồng, móc ngoặc tại năm dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ Thuận An - Ảnh: GIANG LONG

Cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An và những người có kháng cáo được tòa phúc thẩm đánh giá đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhiều người trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số người trình bày thêm được tình tiết giảm nhẹ mới.

Quá trình xét xử phúc thẩm, ông Hưng được công ty cũ của mình gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt.

Đặc biệt chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng, được ghi nhận là căn cứ để tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm án cho ông Hưng và những người khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9, ông Hưng cùng gia đình tự nguyện nộp hơn 60 tỉ, những người còn lại nộp 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Chủ tịch Thuận An "kể khổ" tại tòa

Trong phần thẩm vấn, ông Hưng trình bày không có ý kiến gì về cáo buộc gây thiệt hại 120 tỉ tại 5 dự án. Ông cũng không có ý kiến về cáo buộc số tiền đã chi cho các cựu quan chức.

Trình bày thêm về bối cảnh thực hiện sai phạm, ông Hưng phân trần thời điểm đó doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, vật liệu thi công trượt giá. Ông cho biết nhiều công trình doanh nghiệp thi công bị nợ đọng, đến nay còn hơn 100 tỉ.

"Từ khi bị cáo cùng một số cấp dưới bị khởi tố, gần 2 năm nay tập đoàn không có hợp đồng nào mới, ảnh hưởng đến người lao động, thu nhập của cán bộ công nhân viên bị giảm", ông chủ Thuận An phân trần.

Bào chữa cho ông Hưng, luật sư Nguyễn Thị Thu cũng đưa ra chứng từ, sổ sách kế toán của doanh nghiệp, cho thấy có 15 dự án do Tập đoàn Thuận An thực hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư vẫn "nợ đọng".

"Tổng số nợ phải thu từ 15 dự án này lên tới hơn 107 tỉ đồng. Trong đó có những khoản nợ tồn đọng kéo dài nhiều năm, gây áp lực tài chính rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", luật sư trình bày.

Theo luật sư, việc nhiều chủ đầu tư "nợ đọng" cùng với biến động giá nguyên vật liệu đã khiến nhiều dự án phát sinh chi phí rất lớn, gây áp lực về tài chính kéo dài cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, chủ tịch Thuận An phải nỗ lực để duy trì hoạt động, tìm cách thực hiện thêm nhiều dự án với hy vọng bù đắp thua lỗ, "dẫn đến những sai sót đáng tiếc trong việc tuân thủ quy định về đấu thầu".

Các bị cáo và luật sư bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Trình bày tại tòa, ông Hưng xin được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ vì ngoài vi phạm về đấu thầu tại 5 dự án bị cáo buộc, quá trình điều hành Tập đoàn Thuận An đã thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là các cây cầu và những tuyến đường trọng điểm ở nhiều địa phương đạt chất lượng tốt.

Cả ông Hưng và luật sư liệt kê các dự án Thuận An thi công, mà theo họ đánh giá đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để xin tòa ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ.

Theo bản án phúc thẩm được tuyên hôm nay, cấp dưới của ông Hưng là Trần Anh Quang (cựu tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) cũng được hội đồng xét xử giảm án 2 năm tù. Trước đó ông bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù. Đáng chú ý, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm án 9 tháng tù cho ông Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội) dù ông không kháng cáo. Ông Phạm Thái Hà bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 4 năm 9 tháng tù. Ông phải chịu hình phạt bổ sung là nộp 100 triệu đồng. Mặc dù trước đó ông Hà đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên. Một số người khác đã rút kháng cáo hoặc không kháng cáo cũng được tòa cấp phúc thẩm giảm án.

