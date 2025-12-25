Bắt tạm giam nguyên cửa hàng trưởng tham ô hơn 7,3 tỉ đồng

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thái Huy (SN 1992, ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Thái Huy

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên. Võ Thái Huy là Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh.

Từ tháng 4-2021 đến tháng 7-2024, lợi dụng chức vụ được giao và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, Võ Thái Huy đã chiếm đoạt tiền khách hàng thanh toán mua xăng dầu bằng hình thức thu tiền mặt hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Sau đó, Huy sử dụng số tiền này để cá độ bóng đá, chiếm đoạt hơn 7,3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động