3 đối tượng xông vào công ty đâm một người tử vong

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Lê Minh Tiền (SN 2005, quê Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Tạ Quang Linh (SN 2006) và Phan Minh Phú (SN 2002), cùng quê Tây Ninh, để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Hình ảnh các đối tượng xông vào công ty sát hại anh E. (Ảnh: MĐ)

Khuya 23/12, Công an xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh (thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ) nhận tin báo xảy ra một vụ án mạng tại một công ty ở ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân là anh H.T.E. (SN 1993, quê Trà Vinh cũ) bị đâm trọng thương và tử vong trong bệnh viện.

Theo những người có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, 3 đối tượng đeo khẩu trang đi trên một xe gắn máy chạy thẳng vào trong công ty, tiến đến chỗ làm việc của anh E. và dùng tay đánh anh E. Một đối tượng rút hung khí thủ trong người ra tấn anh E. Sau khi gây án, cả 3 lên xe bỏ trốn.

Những người chứng kiến xác định 2/3 đối tượng từng là nhân viên cũ trong công ty, vừa nghỉ việc được 3-4 ngày, có mâu thuẫn với anh E. Từ thông tin này, công an tiến hành truy xét và bắt được 3 đối tượng.

Qua truy xét, Công an tỉnh Tây Ninh bắt nhanh 3 đối tượng gây án.(Ảnh: MĐ)

Các đối tượng khai nhận hành vi giết người của mình là do mâu thuẫn trong lúc làm việc chung.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo VOV