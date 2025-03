Triệt phá vụ cướp trong đêm và vụ trộm tài sản nhà hàng xóm

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, vào lúc 2 giờ 20 phút sáng 14/3, Lê Văn Hân mang theo một con dao bấm, lang thang trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một để tìm kiếm “con mồi”. Khi đến đoạn đường Lê Chí Dân, phường Tương Bình Hiệp, Hân phát hiện hai thanh niên trẻ tuổi là anh T.N.H (sinh năm 2009) và L.H.N (sinh năm 2010) đang điều khiển xe máy đi trên đường.

Lợi dụng đoạn đường vắng, Hân đã chặn xe, rút dao bấm đe dọa, yêu cầu hai nạn nhân giao nộp tài sản. Lo sợ bị tấn công, hai thanh niên buộc phải đưa hai chiếc điện thoại di động cho đối tượng. Sau khi lấy được tài sản, Hân nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, Công an tỉnh Bình Dương lập tức triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 10 giờ gây án, cảnh sát đã lần ra dấu vết và bắt giữ Hân cùng toàn bộ tang vật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

*Cùng ngày 14/3, vào 12 giờ 20 phút, tại phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, lợi dụng lúc hàng xóm vắng nhà, Bùi Văn Hùng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Hùng từng kinh doanh nhưng thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Biết nhà bà C. (hàng xóm sát vách) thường xuyên không có người ở nhà vào ban ngày, Hùng đã lên kế hoạch đột nhập để trộm cắp tài sản. Đối tượng đã chuẩn bị dụng cụ để phá khóa, lẻn vào nhà bà C. và lục soát lấy đi một lượng lớn tiền mặt, vàng và nữ trang, tổng giá trị khoảng 610 triệu đồng.

Sau khi trộm được số tài sản lớn, Hùng đem đi cất giấu, chờ cơ hội mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện mất tài sản, gia đình bà C. Đã trình báo công an. Trước sức ép điều tra, Hùng biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua xác minh nhân thân, cơ quan chức năng phát hiện Bùi Văn Hùng từng có một tiền án về tội Cướp tài sản vào năm 2011.

Cả hai đối tượng Lê Văn Hân và Bùi Văn Hùng đều bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không đi qua các đoạn đường vắng vào đêm khuya và đảm bảo an toàn tài sản trong nhà, đặc biệt trong thời điểm vắng người.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: baotintuc.vn