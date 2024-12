Triệt phá đường dây sản xuất nội dung khiêu dâm xuyên quốc gia

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây quốc tế chuyên sản xuất và phát tán nội dung khiêu dâm trực tuyến, hoạt động tại nhiều địa điểm trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu, 7 đối tượng, gồm công dân Anh, Đức, Serbia, Nga và 3 người Thái Lan, đã bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét diễn ra đồng thời trên khắp Thái Lan.

(Ảnh minh hoạ: AFP)

Đường dây này được cho là nhắm vào phụ nữ Thái Lan và người chuyển giới, thực hiện sản xuất nội dung khiêu dâm để bán trên các nền tảng trực tuyến. Một số nghi phạm trong đường dây đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng của mình, cho thấy quy mô và tầm ảnh hưởng lớn của hoạt động này.

Trong quá trình thẩm vấn, 5 trong số 7 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây này.

Tác giả: Ban Thời sự

Nguồn tin: vtv.vn