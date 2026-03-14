Triển khai đợt cao điểm phòng, chống hành vi gây rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Thời gian gần đây, Công an Nghệ An đã quyết liệt triển khai bắt giữ, khởi tố điều tra nhiều nhóm thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng tại các tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự công cộng về đêm vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, ngày 12/3/2026, Công an tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống hành vi gây rối an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông với mục đích chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả tình trạng số đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Công an tỉnh huy động hơn 500 cán bộ chiến sỹ gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an xã, phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến, địa bàn. Các lực lượng này do 02 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phụ trách phòng chống tội phạm và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đảm bảo giao thông trật tự trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, giải quyết triệt để tình trạng trên. Theo đó, các lực lượng ra quân vào 02 khung thời gian chính. Cụ thể là, từ 20 giờ đến 23 giờ: tập trung xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến chuyên đề thanh thiếu niên; từ 23 giờ đến 03 giờ: kiểm soát, kiểm tra tất cả thanh, thiếu niên đi trên đường, tụ tập trên vỉa hè, trong quán internet, bi-a…; đồng thời, kiểm tra và yêu cầu cơ sở kinh doanh thuộc diện hạn chế thời gian hoạt động phải dừng hoạt động theo đúng thời gian, trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trong đó, tại các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò sẽ thành lập 08 tổ kiểm soát cố định trên tuyến đường trọng điểm nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự, trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật khác theo quy định; phối hợp các tổ tuần tra lưu động để chốt chặn, vây bắt đối tượng có hành vi gây rối an ninh trật tự và vi phạm về giao thông; 06 tổ 373 Công an tỉnh và 03 tổ 373 tăng cường (huy động các lực lượng và Công an xã, phường) tuần tra vũ trang lưu động trên tuyến giao thông được phân công, chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật; 03 tổ công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự, trật tự an toàn giao thông và vi phạm pháp luật khác, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương để bắt giữ, xử lý nhóm thanh, thiếu niên gây rối ANTT, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và vi phạm khác; 02 tổ công tác của lực lượng Cảnh sát trật tự kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, trong đó tập trung xử lý vi phạm về trật tự công cộng, phối hợp các tổ công tác chốt chặn, đón lõng, vây bắt đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng; 25 tổ tuần tra của Công an 06 phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò thực hiện tuần tra trên địa bàn phường để chủ động phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, phối hợp các tổ công tác để bắt giữ, xử lý vi phạm; 01 tổ công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý vi phạm thường trực để tiếp nhận, phân loại, lập biên bản vi phạm.

Về thời gian triển khai thực hiện đợt cao điểm: từ ngày 13/3 đến ngày 13/5/2026 và kéo dài thêm nếu cần thiết.

Tác giả: Hồng Hạnh – Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn