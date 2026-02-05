Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả

Ngày 05/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội. Những sản phẩm này thường được sản xuất bao bì bắt mắt, giá rẻ nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp đơn vị liên quan tăng cường rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn.

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng cát tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Lê Thị Lộc - chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh) sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để sản xuất giấm giả. Theo đó, thay vì sản xuất giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, đối tượng sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng cát tông đưa đi tiêu thụ tại chợ, cửa hàng tạp hóa trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Can chứa axit acetic công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả

Sau khi pha chế axit acetic công nghiệp với nước lã, Lê Thị Lộc san chiết sang chai nhựa để tiêu thụ ra thị trường (Trong ảnh: Khu vực san chiết giấm giả tại cơ sở sản xuất của Lê Thị Lộc)

Việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí gây ung thư hoặc tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

Để tập trung đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán giấm giả này, Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án.

Ngày 24/01/2026, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang một số đối tượng đang pha chế axít acetic công nghiệp với nước lã để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà ở của Lê Thị Lộc (xã Thiên Nhẫn). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng cát tông, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axít acetic công nghiệp, 3.190 chai nhựa, 22.000 nắp chai, 40 vỏ can nhựa loại 30 lít đựng axit acetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc

Tiếp đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra tại 07 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả.

Tổng khối lượng thu giữ là 3.196 lít giấm và 10 lít axít acetic công nghiệp.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thị Lộc khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nhằm tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất, Lộc pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 02 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết vào chai nhựa và đóng nắp thành phẩm. Để tạo lòng tin cho người tiêu dùng, đối tượng in trên nhãn sản phẩm dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên”.

Đối tượng Lê Thị Lộc tại Cơ quan Công an

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2025 đến nay, Lê Thị Lộc sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn