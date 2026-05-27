Nghệ An là một trong 5 cụm tuyển chọn 'thế hệ vàng' bóng đá nữ Việt Nam

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Dự án Phát triển Tài năng FIFA (FIFA Talent Development Scheme - FIFA TDS) sẽ phối hợp tổ chức chương trình tuyển sinh, tuyển chọn bóng đá nữ trẻ với chủ đề “Tìm kiếm thế hệ vàng Bóng đá nữ Việt Nam”.

Chương trình dự kiến triển khai tại 5 cụm tuyển sinh gồm Hà Nội, Nghệ An, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.HCM. Theo ban tổ chức, đợt tuyển chọn lần này được đánh dấu cấp độ “hiếm” trong hệ thống tuyển sinh của chương trình.

Theo kế hoạch, từ ngày 8/6 đến 10/6, hoạt động tuyển sinh sẽ diễn ra tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), dành cho khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc.

Từ ngày 11/6 đến 20/6, chương trình tiếp tục tuyển chọn tại các cụm Nghệ An, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.HCM.

Trong đó, cụm Nghệ An sẽ tuyển sinh các nữ sinh đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh cùng các tỉnh lân cận khu vực Bắc Trung Bộ.

Chương trình tuyển chọn bóng đá nữ trẻ do FIFA và VFF phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Nghệ An trong tháng 6/2026

Đối tượng tuyển sinh chính thức là nữ sinh sinh năm 2013 - 2014. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tuyển trạch bổ sung đối với các nữ sinh sinh năm 2010 - 2012 có tố chất nổi bật.

Theo VFF, chương trình nhằm mở rộng quy mô phát hiện, đào tạo tài năng bóng đá nữ trẻ trên toàn quốc, qua đó chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai.

Các thí sinh tham gia sẽ được trực tiếp huấn luyện, đánh giá bởi các chuyên gia của FIFA và VFF theo tiêu chuẩn quốc tế. Những cá nhân có màn thể hiện xuất sắc nhất sẽ được tuyển thẳng vào lớp đào tạo trọng điểm quốc gia.

Đối với các học viên trúng tuyển chính thức, chương trình hỗ trợ miễn phí 100% học phí và chi phí đào tạo chuyên môn; được chu cấp toàn thời gian về ăn ở, sinh hoạt; đảm bảo học văn hóa song hành cùng tập luyện, đồng thời được hưởng chế độ bảo hiểm và chăm sóc y tế toàn diện.

Thời gian tiếp nhận đăng ký kéo dài đến hết ngày 6/6/2026 theo hình thức trực tuyến tại link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfzr39s.../viewform

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn