Trẻ mầm non bị bầm tím: Huyện nói không phải bị bạo hành

Trẻ tố bị đâm bút chì vào chân: Đình chỉ điểm giữ trẻ Ngày 13-3, UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết địa phương đã tạm đình chỉ hoạt động của điểm giữ trẻ Su Su, sau thông tin phụ huynh phản ánh về việc trẻ bị người giữ trẻ bạo hành. "Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với điểm giữ trẻ, người giữ trẻ và gia đình cháu bé. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ có hướng xử lý phù hợp" - một lãnh đạo huyện Phù Mỹ cho hay. Theo vị này, vào ngày 6-3, tài khoản T.T. đăng tải trên mạng xã hội về việc cháu gái 4 tuổi đang được gửi tại điểm giữ trẻ Su Su (thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) bị người giữ trẻ đâm bút chì vào chân do cháu không ngủ trưa. Tối 5-3, sau khi được đón về thì cháu kêu đau ở lòng bàn chân. Qua kiểm tra, người nhà phát hiện lòng bàn chân của cháu có nhiều vết sưng tấy, có vết làm mủ. Khi được hỏi, cháu trả lời do không ngủ trưa nên người giữ trẻ dùng đầu bút chì đâm vào. Sau đó, gia đình đã đưa cháu tới Bệnh viện Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) kiểm tra sức khỏe. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để làm rõ vụ việc.