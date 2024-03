Loạt vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ gây chấn động

Bị cha dượng đánh dã man vì làm đổ cơm khi ăn: Do bé D. thường làm đổ cơm và không chịu ăn nên Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cha dượng) dùng ống nhựa đánh bé. Đối tượng khai, trong tháng 7/2022 đã đánh 4 lần bằng roi, nặng nhất là vào ngày 25/7. Đối tượng còn khai, vợ cũng có đánh. Ngày 29/7/2022, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tú. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu (mẹ bé D.) và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú do đang mang thai, nuôi con nhỏ.