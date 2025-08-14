Nữ sinh sư phạm bỗng nổi tiếng vì clip mặc áo tốt nghiệp cho mẹ

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip tình cảm mẹ con trong lễ tốt nghiệp bỗng "hot" trên TikTok

Trong clip, nữ sinh ân cần khoác chiếc áo thụng cử nhân cho người mẹ già có mái tóc bạc trắng của mình trong buổi lễ tốt nghiệp mới đây bỗng nhiên được lên xu hướng trên TikTok.

Tính đến chiều 13-8, đoạn clip đã thu hút gần 900.000 lượt xem.

Cô gái trong clip là Rơ lan H Thì (23 tuổi), vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm trung ương TP.HCM. Mẹ của Thì, bà Rơ Lan H Ayuk (59 tuổi) đã có dịp cùng con gái tham dự lễ tốt nghiệp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thì cho biết không ngờ đoạn clip mình chỉ muốn quay lại kỷ niệm với mẹ lại nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận từ người dùng TikTok đến vậy.

Phần lớn trong số đó là những bình luận chia sẻ, đồng cảm về tình mẹ con, cùng những lời chúc mừng gửi đến Thì. "Được mọi người quan tâm, tôi cũng thấy rất vui", Thì nói.

Thì chia sẻ mình mất ba từ năm lớp 3. Ở xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, Gia Lai cũ), mẹ làm ruộng, một mình nuôi bốn chị em của Thì ăn học.

Thì và mẹ trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: NVCC

"Tôi là con thứ ba trong nhà. Tốt nghiệp THPT năm 2021, tôi đi dạy gia sư thêm kiếm tiền gần 2 năm rồi mới đi học cao đẳng mầm non. Tôi chọn học ngành này ngoài yêu thích trẻ em cũng là còn để nhẹ gánh nặng học phí cho gia đình", Thì tâm sự.

Buổi lễ tốt nghiệp của cô gái là lần đầu tiên mẹ Thì từ Tây Nguyên xuống TP.HCM. Thì kể ban đầu mẹ cũng ngại đi do đường xa và sức khỏe, nhưng Thì động viên mãi và về Gia Lai rước mẹ.

"Thấy con tốt nghiệp, mẹ tôi vui lắm. Nhưng mẹ không nói ra. Tôi muốn dành những lời cảm ơn cho mẹ của mình bởi mẹ là hậu phương vững chắc của tôi", Thì nói.

Là đồng bào Jrai, Thì nói mẹ của mình rất kiệm lời. Nhưng chính sự bình dị, chỉ biết làm lụng để lo cho các con lại cho Thì những cảm xúc mạnh mẽ về mẹ của mình.

"Mẹ cho tôi bài học về việc trước hết cứ làm tốt những công việc của mình, dù là nhỏ nhất. Siêng năng làm lụng thì sẽ có ngày có cuộc sống tốt hơn", Thì nhớ lại.

Hiện tại Thì đã về lại Gia Lai. Bạn đã nộp hồ sơ tìm việc tại những cơ sở mầm non gần nhà. Thì mong muốn có thể làm việc và ở cùng mẹ, săn sóc mẹ trong khoảng thời gian tới.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn