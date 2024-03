Người phụ nữ bị chồng bạo hành trước ngày ly hôn: Chồng tôi mắc "bệnh" cuồng ghen

Hình ảnh chị Mai bị chồng đánh đập đến biến dạng khuôn mặt

Cuộc tái hôn chóng vánh

Lê từng bước nặng nhọc bên hành lang bệnh viện, chị Trần Thị Mai (52 tuổi) cho biết, đã một tuần trôi qua kể từ ngày bị chồng nhốt trong nhà đánh đập dã man, chị mới đứng dậy đi được.

Dù vậy, chị cũng chỉ đi được khoảng chục mét là người chị gái phải đưa trở lại phòng điều trị vì chị Mai vẫn bị choáng và đau vì xương sườn bị gãy. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy thương tích với hàng chục mũi khâu, chị Mai cho biết, cách đây hơn 10 năm, chị ly hôn chồng sau nhưng mâu thuẫn không thể hàn gắn.

Để vơi đi nỗi đau tan vỡ hôn nhân, chị Mai đã vào miền Nam lập nghiệp. Cuộc sống cũng dần ổn định khi con gái lớn của chị sau khi học xong, ra nước ngoài làm việc, con trai thứ 2 lấy vợ và đã có 2 con.

"Một lần tình cờ tôi lên mạng xã hội và gặp Lê Ngọc Thành (41 tuổi). Thành nhỏ hơn tôi 11 tuổi nhưng có hoàn cảnh tương đồng. Thành cũng đã một lần đổ vỡ hôn nhân và nuôi 3 con nhỏ. Tôi quê ở huyện Thanh Chương, còn Thành ở Đô Lương. Nơi đất khách quê người, lại gặp được đồng hương nên tôi càng quý mến.

Tâm sự qua lại, chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng điệu. Mặc dù có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng chúng tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nghĩ các con đã lớn, về già cũng mong có người bên cạnh nương tựa nên khi Thành ngỏ lời, tôi đã đồng ý", chị Mai tâm sự.

Khi biết chị Mai đem lòng yêu Thành, các con và người thân trong gia đình đã ra sức phản đối. Thế nhưng bất chấp tất cả, người mẹ đơn thân này vẫn quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu.

Hình ảnh của chị Mai trước khi bị chồng bạo hành

"Đó là quyết định quá vội vàng và sai lầm. Thấy Thành ly hôn nhưng nuôi 3 con nên tôi nghĩ người này phải rất tốt thì các con mới theo bố. Hơn nữa, thời gian yêu nhau, Thành tỏ ra là người đàn ông chín chắn, từng trải và rất ngọt ngào", chị Mai kể.

Kết hôn được khoảng 2 tháng, chị Mai bắt đầu nhận thấy sự thay đổi từ người chồng kém 11 tuổi. Thành thường xuyên cáu bẳn, sinh sự, đặc biệt lúc nào cũng ám ảnh vợ có người khác. Những cơn ghen vô cớ kéo theo những cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều. Không những thế, đã mấy lần Thành dọa sẽ giết chị Mai và cả gia đình nhà vợ.

Mới kết hôn được một năm nhưng chị Mai đã mấy lần bị Thành đánh đập. "Chồng tôi ngày càng vũ phu và đáng sợ bởi "bệnh" cuồng ghen. Không chỉ bản thân tôi mà gia đình con trai cũng bị đe dọa nên ai cũng lo lắng, bất an.

Biết không thể thay đổi được tính cách của chồng, tôi đành nuốt nỗi đau, gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Thành đã ra sức ngăn cản, đe dọa nhưng tôi cương quyết chia tay", chị Mai kể lại.

Mặc dù vợ chồng chị Mai sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương, chị Mai mở quán tạp hóa, Thành làm nghề lái xe nhưng hộ khẩu của họ vẫn ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận đơn của chị Mai, TAND huyện Đô Lương đã ấn định ngày 28/2/2024 sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Trước ngày xét xử một tuần, chị Mai đã về quê vừa để ăn Rằm tháng Giêng vừa để chuẩn bị cho ngày ra tòa. Ngày 23/2, khi chị Mai đang ở nhà tại huyện Đô Lương, bất ngờ Thành cũng trở về từ Bình Dương. Vẫn là câu hỏi cũ "tại sao cô dám ly hôn" và không đợi vợ trả lời, Thành đã lôi vợ vào phòng, khóa trái cửa và đánh đập.

Con gái chồng cứu mẹ kế

Hai tay run rẩy, chị Mai vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại việc bị chồng bạo hành suốt 3 tiếng đồng hồ. "Thành đánh tôi từ 9h sáng đến 11h nhưng vì cửa khóa trái nên tôi kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Thành còn mang theo dây điện và tuyên bố sẽ thắt cổ cho tôi chết. Lúc đó tôi nghĩ, cơ hội sống đã không còn", chị Mai nói.

May mắn là khoảng 11h, con gái riêng của Thành đi học về. Phát hiện sự việc, cháu đã đi báo cho ông nội. Sau đó, bố Thành đã thuyết phục được con trai mở cửa và đưa chị Mai đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu. Do vết thương nặng, chị Mai được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ngay sau đó.

Anh Mai Bá Sơn (con trai riêng của chị Mai) cho biết: "Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị gãy xương sườn, mặt rách, sưng phù do tác động của vật cứng kim loại và đang chờ đợi kết quả giám định thương tật".

Cũng theo anh Sơn, mẹ anh từng có 15 năm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con ăn học. Khi con cái trưởng thành, các con đều ủng hộ việc mẹ "đi bước nữa" để có chỗ dựa về mặt tinh thần lúc tuổi già, sức yếu. Tuy nhiên, khi biết mẹ dành tình cảm cho Thành, Sơn và mọi người đã khuyên chị Mai phải tìm hiểu thật kỹ bởi Thành từng ly hôn vợ, sau đó lại sinh sống với một người phụ nữ khác không hôn thú nhưng người này cũng đã chia tay Thành.

"Trong hơn một năm qua, mẹ tôi luôn phải sống trong sự đe dọa, đánh đập từ người chồng vũ phu nên mới đây, mẹ đã quyết định ly hôn. Khoảng một tuần trước, mẹ có về quê và đã nói chuyện với Thành trước khi ra tòa tiến hành ly hôn. Cứ nghĩ ông Thành vì không muốn ly hôn nên chỉ đe dọa nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng này", anh Sơn chia sẻ.

Mặc dù bị chồng bạo hành suýt mất mạng nhưng chị Mai mong chồng cũ sẽ thay đổi tâm tính, tu chí làm ăn, nuôi các con khôn lớn. "Hận thù làm gì khi sự việc cũng đã xảy ra. Sai lầm đã khiến tôi phải trả giá đắt. Tôi chỉ mong sớm bình phục và trở về với gia đình, chăm lo cho 2 đứa cháu. Cuộc đời tôi đã bầm dập bởi những khổ đau và mong từ giờ sẽ được an yên", chị Mai nói.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, chị Mai bị gãy xương sườn, rách mặt, phải khâu nhiều mũi và đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương phần đầu. Sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện tỉnh, chị Mai đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương tiếp tục điều trị và theo dõi chấn động não.

"Ngày 28/2, TAND huuyện Đô Lương đã quyết định xử cho tôi và Thành ly hôn. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã kết thúc. Tôi không nghĩ đời tôi lại trải qua cơn ác mộng kinh hoàng thế này. Lần thứ 2 tan vỡ hôn nhân nhưng tôi chẳng hề nuối tiếc vì đã rời xa được người chồng vũ phu.

Thế nhưng, tôi rất thương 3 đứa con nhỏ của Thành. Mới chỉ một năm làm mẹ kế nhưng các cháu xem tôi như mẹ ruột. Nghĩ đến mấy đứa nhỏ, tôi lại khóc", chị Mai nước mắt giàn giụa khi nhắc đến các con chồng.

Ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương), cho biết, sau khi xảy ra vụ bạo hành nghiêm trọng, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị chấn thương.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật của chị Mai để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Dũng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn