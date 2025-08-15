Cần tăng phụ cấp và giảm định mức tiết dạy cho tổ trưởng chuyên môn

Giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Minh hoạ: Báo Tuyên Quang

Là một giáo viên gắn bó với nghề hàng chục năm năm và cũng đã nhiều năm kiêm nhiệm công tác tổ trưởng chuyên môn, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm đầy đủ những đổi thay của ngành giáo dục.

Tôi hiểu rằng để có một nền giáo dục chất lượng, chúng ta cần đầu tư vào những người trực tiếp làm công tác chuyên môn. Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất tăng phụ cấp trách nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn lên 0.3 (hoặc hơn) và giảm định mức tiết 3 tiết/tuần (hoặc hơn).

Áp lực và vai trò "kép" của tổ trưởng chuyên môn

Nhiều người nghĩ rằng tổ trưởng chuyên môn chỉ là một chức danh quản lý nhỏ trong nhà trường. Nhưng trên thực tế, vai trò của họ vô cùng quan trọng.

Tổ trưởng vừa là người thực thi các quyết định của lãnh đạo nhà trường, vừa là người đồng hành, hỗ trợ và là "đầu tàu" về chuyên môn cho các giáo viên trong tổ.

Công việc của một tổ trưởng chuyên môn không hề đơn giản. Chúng tôi phải xây dựng kế hoạch chuyên môn chi tiết cho từng học kỳ và sắp tới là cả buổi thứ hai, đảm bảo phù hợp với mục tiêu của nhà trường và đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

Chúng tôi tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giúp giáo viên trong tổ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chúng tôi trực tiếp dự giờ, đánh giá và góp ý cho đồng nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Chúng tôi cũng là người đứng ra giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn nội bộ, đảm bảo sự đoàn kết và môi trường làm việc tích cực. Tất cả những công việc này đòi hỏi chúng tôi phải có năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng quản lý tốt và sự tâm huyết.

Thế nhưng, với mức phụ cấp trách nhiệm 0,25 như hiện nay (bậc trung học phổ thông) và dự thảo đề xuất tăng lên 0.3, tôi cho rằng vẫn chưa thực sự tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm nặng nề này.

Nếu mức phụ cấp được điều chỉnh lên 0,35 và giảm định mức tiết dạy lên 5 tiết/tuần sẽ là một sự ghi nhận đúng mức. Mức phụ cấp cao hơn không chỉ tạo động lực cho những tổ trưởng hiện tại mà còn khuyến khích những giáo viên có năng lực, tâm huyết khác mạnh dạn dấn thân vào công tác quản lý chuyên môn.

Tăng chất lượng nhờ giảm định mức tiết dạy

Cùng với phụ cấp, định mức tiết dạy cũng là một áp lực lớn đối với chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi vừa phải đảm bảo số tiết dạy theo quy định vừa phải hoàn thành tốt các công việc quản lý. Áp lực công việc khiến chúng tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, thậm chí mang việc về nhà.

Vậy nên, việc giảm định mức tiết dạy 3 tiết/tuần (hoặc 5 tiết) là một giải pháp thiết thực. Thay vì phải chạy đua với cả hai nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có thêm thời gian để tập trung vào những công việc quan trọng khác. Ví dụ, chúng tôi có thể dành thêm thời gian để nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tìm tòi các tài liệu, giáo án mới để chia sẻ với đồng nghiệp, có nhiều thời gian hơn để dự giờ, đánh giá và tư vấn cho giáo viên trong tổ.

Khi tổ trưởng chuyên môn được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc, họ sẽ có đủ thời gian và động lực để hoàn thành tốt vai trò của mình. Chất lượng đội ngũ giáo viên sẽ được nâng cao, môi trường học tập trở nên tích cực hơn và cuối cùng, học sinh sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Tôi tin rằng, với những thay đổi tích cực này, chúng tôi – những người làm công tác tổ trưởng chuyên môn – sẽ có thể thực hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa lãnh đạo và giáo viên, giúp chuyên môn nhà trường ngày càng phát triển.

Tác giả: Phan Anh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn