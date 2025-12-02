Trẻ dậy thì sớm có phải do uống nhiều sữa? Khuyến cáo dành cho cha mẹ

Trẻ dậy thì sớm là khi nào?

Thông thường, bé gái bước vào giai đoạn dậy thì trong độ tuổi từ 9-13, còn bé trai từ 10-14 tuổi. Trẻ được coi là dậy thì sớm khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai.

Uống nhiều sữa có gây dậy thì sớm không?

Hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định uống quá nhiều sữa trực tiếp gây dậy thì sớm. Sự lo ngại của nhiều phụ huynh xuất phát từ việc sữa có chứa hormone tăng trưởng IGF-I - một chất có cấu trúc tương tự insulin. Tuy nhiên, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), IGF-I không được hấp thu trực tiếp vào cơ thể theo cách có thể làm thay đổi nội tiết. Vì vậy, việc uống sữa không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới dậy thì sớm.

Việc can thiệp kịp thời giúp hạn chế ảnh hưởng của dậy thì sớm đến thể chất và tâm lý trẻ (Ảnh: Freepik)

Tuy nhiên, uống sữa quá mức so với nhu cầu của trẻ có thể dẫn tới thừa năng lượng, gây béo phì. Thừa cân, béo phì là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình dậy thì diễn ra sớm hơn.

Ngoài chế độ ăn uống không hợp lý, dậy thì sớm còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như:

Bé gái có nguy cơ dậy thì sớm cao hơn bé trai.

Trẻ tiếp xúc với hóa chất gây rối loạn nội tiết như BPA trong đồ nhựa, phthalates trong mỹ phẩm, đồ chơi, thuốc trừ sâu…

Trẻ có bất thường tại não bộ, đặc biệt là vùng dưới đồi hoặc tuyến yên, có thể xuất hiện khối u hoặc rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất nội tiết tố.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ dậy thì sớm?

Việc can thiệp kịp thời giúp hạn chế ảnh hưởng của dậy thì sớm đến thể chất và tâm lý trẻ. Một số phương pháp thường được áp dụng gồm:

Tiêm hormone nhằm ức chế hoạt động của tuyến nội tiết, làm chậm quá trình trưởng thành của xương, giúp trẻ có thêm thời gian phát triển chiều cao.

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tăng cường thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ ăn gây rối loạn nội tiết.

Hỗ trợ tâm lý, giúp trẻ vượt qua những khó khăn về nhận thức và cảm xúc khi dậy thì sớm.

Theo dõi sát sự phát triển của trẻ; khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm để được đánh giá và can thiệp kịp thời.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn