Nghệ An: Trao Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh, các lãnh đạo, chỉ huy được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển công tác hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Đại tá Lê Văn Thái sau hơn 40 năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình cống hiến của đồng chí Đại tá Lê Văn Thái trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và luôn đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết. Đặc biệt, trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, bằng trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm của mình, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, góp phần giữ yên, ổn định tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Góp phần quan trọng trong thành tích chung của Công an Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Với những thành tích và cống hiến của mình trong sự nghiệp đảm bảo ANTT, đồng chí được Đảng, Nhà nước và Ngành Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định đến đồng chí Đại tá Lê Văn Thái

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Thái

Các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Lê Văn Thái

Mặc dù đồng chí Lê Văn Thái đang còn thời gian công tác hơn 29 tháng nhưng với tinh thần, trách nhiệm và gương mẫu của lãnh đạo, đồng chí đã tình nguyện nghỉ trước hạn tuổi phục vụ cao nhất để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Bộ Công an và chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng niệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, dù đã nghỉ công tác, Đại tá Lê Văn Thái sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, hỗ trợ Công an tỉnh trong công tác chuyên môn cũng như xây dựng lực lượng nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chính quy, hiện đại hiện nay.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Xúc động phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ, tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác của mình. Đồng chí khẳng định sau khi nghỉ công tác, sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đảng viên, phẩm chất cao đẹp của người cán bộ Công an nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động nhất là bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

