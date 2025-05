Công an tỉnh Nghệ An lần đầu tiên tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Ngay sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở xây dựng và các Trung tâm sát hạch trên địa bàn tập trung triển khai các nội dung, phần việc với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để sớm tổ chức kỳ sát hạch đầu tiên.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hết mình với quan điểm, lực lượng Công an đã làm là sẽ làm tốt hơn để phục vụ các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin, đơn vị đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) kể từ ngày 1/3/2025.

Công an Nghệ An lần đầu tiên tổ chức sát hạch và cấp phép lái xe.

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh cho biết: Để đảm bảo việc tiếp nhận không bị gián đoạn, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải (cũ), nay là Sở Xây dựng tổ chức tập huấn sát hạch viên cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời và đồng bộ.

Phòng CSGT nhận được sự hỗ trợ từ cán bộ Sở Xây dựng để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe diễn ra thuận lợi. Lực lượng CSGT đã tăng cường lực lượng, phương tiện, trong đó, ưu tiên điều động thêm cán bộ nhằm đảm bảo phục vụ người dân kịp thời. Quy trình, từ lấy số thứ tự, nộp hồ sơ đến đóng lệ phí, đều có sự hướng dẫn tận tình, giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiệu quả.

Kỳ thi sát hạch có 423 học viên, trong số đó có 223 thí sinh đã tốt nghiệp trong năm 2024 và khoảng 200 thí sinh thi phục hồi do giấy phép lái xe quá thời hạn.

Nghệ An là đơn vị thứ 8 của cả nước tổ chức kỳ thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Toàn bộ quá trình thi được triển khai đúng quy trình pháp luật, công khai từ khâu đăng ký đến sát hạch. Cán bộ làm nhiệm vụ được quán triệt nghiêm tác phong, chống tiêu cực,không gây phiền hà cho thí sinh.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn