Công an tỉnh Nghệ An: Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương hi sinh dũng cảm của Liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương hi sinh dũng cảm của Liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhà

Trong tháng 4/2025, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc nổi lên, không để bị động, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, góp phần tạo điểm nhấn nổi bật về thành tích của Công an tỉnh. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2025. Ngoài ra, chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý hành chính và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo đảm ANTT và các mặt công tác Công an.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ mặc niệm tưởng nhớ sự hi sinh dũng cảm của Liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Cũng tại lễ chào cờ đầu tháng 5, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, đồng loạt từ Công an tỉnh và Công an 412 xã, phường, thị trấn trong Công an tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương hi sinh dũng cảm của Liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Trước đó, ngày 18/4/2025, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đầy cam go, khốc liệt, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh. Đây là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng Công an nhân dân và người thân, gia đình đồng chí. Sự hy sinh anh dũng của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải thể hiện tinh thần anh hùng cách mạnh, kiên quyết, dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Học tập và noi theo tấm gương hi sinh anh dũng của Liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khai, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh nhà sẽ cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Để phong trào thi đua học tập tấm gương của Liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang yêu cầu ngay sau lễ phát động, Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên; phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, chiến đấu, không ngại khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

