Tránh xe máy đi ngược chiều, bị xe ben cán tử vong

Chiều 14/5, người đàn ông đứng tuổi điều khiển xe máy BKS 71B4-719.77 chở theo một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Long An. Khi đến đoạn thuộc ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, do tránh một xe máy đi ngược chiều, người đàn ông loạng choạng tay lái cùng người phụ nữ ngã xuống đường.

CSGT khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng thời điểm này, xe ben đang lưu thông cùng chiều phía sau, tài xế không xử lý kịp tình huống nên đã cán qua người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phòng CSGT Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Người đàn ông đi cùng nạn nhân bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

