Voi con bị xe tải tông tử vong, voi mẹ có hành động bất ngờ

Vào sáng sớm ngày 11/5, một con voi ở Malaysia đã mất con của mình - một chú voi đực 5 tuổi. Con voi này đã bị một chiếc xe tải cán qua.

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc Đông - Tây tại Kuala Kangsar, Perak lúc 3h30 sáng, tờ Sin Chew Daily đưa tin. Giao thông bắt đầu ùn tắc khi con voi mẹ được cho là đã ở lại hiện trường trong một thời gian dài.

Voi mẹ cố gắng dùng đầu đẩy chiếc xe tải để cứu con mình.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy voi mẹ đứng giữa đường với đầu tựa vào xe tải trong khi đứa con của nó bị đè bẹp dưới gầm xe. Có lúc nó kêu lên và dùng đầu đẩy chiếc xe, cố gắng cứu con của mình.

Cục Bảo vệ Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia Perak (PERHILITAN) đã nhận được báo cáo lúc 3h30 sáng về một vụ tai nạn liên quan đến một chú voi 5 tuổi ước tính nặng 700 kg.

Theo Giám đốc Yusoff Shariff, họ đã đưa xác chú voi ra khỏi gầm xe tải và chuẩn bị chôn cất.

Họ cũng bắt được con voi mẹ 25 đến 27 tuổi, nó sẽ được theo dõi và thả vào một môi trường sống tự nhiên.

Ông Yusoff cũng cho biết thêm rằng PERHILITAN đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau để bảo vệ voi hoang dã, bao gồm cả việc đặt các biển báo dọc theo đường cao tốc.

Đèn đường và tuần tra đã được lắp đặt, nhưng voi hoang dã đi lang thang không thể đoán trước dọc theo các đoạn đường khác nhau. Họ cũng sẽ thêm biển báo và đèn nhưng không thể tuần tra từng km do nhân lực hạn chế.

Ông Yusoff cũng cho rằng người lái xe phải chú ý hơn đến việc lái xe của mình và khuyên họ nên di chuyển trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 4h chiều, vì ông cho rằng đây là thời gian lái xe an toàn.

Thông tin liên quan đến tài xế xe tải vẫn chưa được tiết lộ, bao gồm cả việc liệu có hành động nào được thực hiện chống lại anh ta hay không.

Cảnh sát trưởng quận Gerik Zulkifli Mahmood cho biết sở cảnh sát sẽ sớm đưa ra tuyên bố liên quan đến vụ án.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn