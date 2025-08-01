Trải nghiệm ‘nhớ đời’: Quán bar phong cách nhà tù cho khách mặc đồ tù, vào “phòng giam” uống cocktail

Khách hàng hóa thân thành tù nhân thực thụ khi bước vào quán bar “nhà tù” đang trở thành xu hướng mới hấp dẫn giới trẻ Trung Quốc. Lấy cảm hứng từ loạt phim truyền hình nổi tiếng Orange Is the New Black, những quán bar chủ đề này xuất hiện tại nhiều thành phố như Thanh Đảo (Sơn Đông), Hàng Châu (Chiết Giang) và Trùng Khánh đã tạo nên một trải nghiệm đầy sáng tạo lẫn phản cảm.

Từ khi bước vào quán, khách mặc bộ jumpsuit màu cam đặc trưng của tù nhân rồi ký vào “phiên bản thú tội”. Họ được trao “hồ sơ tội phạm” mang tên mình và chụp ảnh tiêu chuẩn, nghĩa là ở tư thế mugshot, trước khi được đưa vào “phòng giam” – thực chất là các phân khu riêng được thiết kế như ô sắt với graffiti nhiều màu và báo cũ dán đầy tường. Một phòng riêng được “nâng cấp” thành phòng thẩm vấn với dụng cụ trừng phạt trang trí như còng, cùm chân và gậy.

Nhân viên quán trong vai trò cai ngục hay cảnh sát liên tục nhắc khách tuân thủ “nội quy nhà tù”, hỏi về “tội danh” và giám sát hành vi như ở trại giam thật. Các loại thức uống như cocktail, soda hoặc cà phê có giá khoảng 50 Nhân dân tệ (khoảng 7 USD - khoảng 184 nghìn đồng), thêm 10 tệ nếu muốn thuê trang phục tù nhân.

Mô hình quán bar lấy bối cảnh nhà tù này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Một thực khách nói: “Không gian chiếu sáng và décor khiến chỗ này vừa thú vị lại có nhiều góc chụp ảnh độc đáo”. Trong khi đó một video đêm ở Hàng Châu cho thấy lượng khách đông đến mức “đến 10 giờ tối ngày thường còn phải đợi gần 20 phút mới vào được”.

Tuy được ví như “trải nghiệm tiên phong” cho giới trẻ muốn check-in, mô hình quán bar này cũng vấp ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nhà tù vốn để trừng phạt, giáo dục và cải tạo tội phạm, việc biến nó thành nơi giải trí có thể làm xói mòn sự tôn trọng đối với pháp luật, thậm chí bất kính với các tù nhân và gia đình họ.

Mô hình tương tự từng xuất hiện ở Tây phương cách đây vài năm. Quán bar theo concept nhà tù nổi tiếng ở London mang tên Alcatraz từng để khách tự mang rượu vào, thưởng thức đồ uống theo phong cách bí mật và nhập vai vượt ngục, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh tại châu Âu.

Tuy vậy, sự mới lạ đầy ranh giới của quán bar “nhà tù” vẫn khiến dư luận còn phân hóa: bên ưa thích khám phá và chụp ảnh check-in, bên cho rằng đó là mô-típ phản cảm, thiếu nhạy cảm. Một thực khách chốt lại: “Trải nghiệm độc đáo thật, nhưng liệu có nên biến đau khổ thành trò chơi không?”.

Tác giả: Ứng Hà Chi (Theo SCMP)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn